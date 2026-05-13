Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati consolidati al 31 marzo

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. (“Fiera Milano” e/o la “Società”), leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale, ha approvato in data odierna i risultati consolidati al 31 marzo 2026. L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Francesco Conci, ha commentato: “I risultati del primo trimestre 2026 evidenziano una crescita particolarmente significativa, sia in termini di ricavi sia di marginalità, e rappresentano una conferma concreta della solidità del percorso intrapreso dal Gruppo negli ultimi anni. Si tratta di una performance che beneficia di un insieme articolato di fattori, tra cui un calendario fieristico favorevole e il contributo delle attività connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ma che riflette soprattutto la progressiva evoluzione del nostro modello operativo, oggi più bilanciato e orientato alla creazione di valore nel medio-lungo periodo.

In uno scenario macroeconomico e geopolitico che continua a essere caratterizzato da elevata incertezza e limitata prevedibilità, il Gruppo ha dimostrato una buona capacità di adattamento, mantenendo una traiettoria di crescita solida. Le manifestazioni organizzate e ospitate si confermano in linea con lo scorso anno, mentre un contributo rilevante deriva anche dall’ampliamento del perimetro del Gruppo: in particolare, le recenti acquisizioni stanno iniziando a esprimere il proprio potenziale, con segnali positivi sia sul fronte dell’integrazione sia in termini di performance, come dimostrano i risultati di Expotrans e il primo contributo di Stipa. Alla luce del positivo andamento del primo trimestre, del contributo delle attività olimpiche superiore alle attese e dell’avanzamento del processo di integrazione delle recenti acquisizioni abbiamo ritenuto opportuno rivedere al rialzo la guidance per l’esercizio 2026, prevedendo ricavi compresi tra 380 e 400 milioni di euro e un EBITDA nel range 100–110 milioni di euro. Si tratta di un aggiornamento significativo rispetto alle precedenti stime, che riflette non solo i risultati conseguiti nei primi mesi dell’anno, ma anche una maggiore visibilità sulle principali direttrici di sviluppo del Gruppo.

Prosegue inoltre il rafforzamento del nostro posizionamento internazionale, attraverso iniziative che contribuiscono ad ampliare il portafoglio e la presenza nei mercati a maggiore potenziale. In questo ambito si inseriscono, tra l’altro, il consolidamento delle partnership strategiche, come la conferma degli accordi con Ifema Madrid per la co-organizzazione di Fruit Attraction, e l’aggiudicazione di CES Unveiled Europe 2026, tappa europea del Consumer Electronics Show (CES), evento globale di riferimento per l’innovazione tecnologica, che conferma la capacità del Gruppo di attrarre appuntamenti internazionali di primo piano e di sviluppare piattaforme fieristiche sempre più integrate e globali. Continueremo nei prossimi mesi a lavorare sul rafforzamento del portafoglio eventi, sull’integrazione delle società recentemente acquisite e sull’evoluzione dell’offerta di servizi, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la nostra capacità di intercettare nuove opportunità di crescita. In un contesto in continua evoluzione, restiamo focalizzati sull’esecuzione del piano strategico e sulla creazione di valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder, anche attraverso il continuo rafforzamento dei nostri presidi di governance e compliance, come dimostra l’ottenimento del rating di legalità con il punteggio massimo”.

RISULTATI AL 31 MARZO 2026

Nei primi tre mesi del 2026 i Ricavi Consolidati ammontano a 126,4 milioni di euro, in aumento di 62,7 milioni di euro rispetto ai primi tre mesi del 2025. Nel periodo si sono svolte 20 manifestazioni fieristiche (17 in Italia e 3 all’estero, 10 direttamente organizzate e 10 ospitate), 13 eventi congressuali per un totale di 369.345 metri quadrati totali occupati.

La variazione dei ricavi è principalmente riconducibile ai XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, sia per l’utilizzo delle venue sia per la realizzazione delle infrastrutture temporanee presso il quartiere fieristico di Rho, nonché per l’impiego della venue di Milano destinata al Main Media Centre.

Incide, inoltre, in modo significativo il più favorevole calendario fieristico, legato alla presenza, negli anni pari, della manifestazione biennale ospitata Mostra Convegno Expocomfort, nonché l’aumento dei ricavi da servizi di logistica e allestimenti conseguente all’acquisizione del Gruppo Expotrans, avvenuta nel secondo trimestre del 2025, e della società Stipa SpA, avvenuta nel primo trimestre 2026.

I Ricavi del settore operativo Attività Fieristiche Italia nei primi tre mesi dell’anno si attestano a 98,2 milioni di euro e presentano un incremento di 45,4 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2025.

Nei primi tre mesi dell’anno in Italia si sono svolte 17 manifestazioni fieristiche. A gennaio, Fiera Milano ha organizzato la terza edizione di Milano Home, la manifestazione dedicata al mondo dell’abitare contemporaneo. Un evento che ha visto più di 750 brand e una presenza di oltre 30.000 visitatori. In contemporanea, si è svolta anche Quick&More - Home Supplies Exhibition, l'evento fieristico dedicato alla distribuzione di articoli casa, decorazioni per le festività ed oggettistica rivolto ai rivenditori. A seguire, PTE – Promotion Trade Exhibition, manifestazione dedicata al mondo dell’oggetto pubblicitario, che ha riunito 125 espositori, di cui 37% esteri. Sempre nel mese di gennaio hanno avuto luogo due manifestazioni fieristiche ospitate.

Milano Unica, con più di 700 aziende complessivamente partecipanti, ha fatto registrare il record di incremento delle presenze di espositori europei (+25%), e un significativo aumento della partecipazione di buyer internazionali e MIDO, la fiera internazionale dell’occhialeria, che ha occupato 7 padiglioni e contato circa 1.200 espositori. La mostra ha accolto circa 42.000 le presenze, da oltre 160 paesi. Il mese di febbraio ha visto la prima edizione di Fashion Link Milano. MICAM Milano, Milano Fashion&Jewels, MIPEL, Sì Sposaitalia Collezioni e TheOneMilano, tutti insieme, hanno presentato complessivamente 1.777 brand, di cui il 45% provenienti dall’estero. L’evento è stata la dimostrazione concreta di come la sinergia tra manifestazioni diverse, ma complementari, possa generare valore reale per il sistema moda. I numeri di chiusura ne sono la garanzia: 46.000 visitatori complessivi. Inoltre, Fiera Milano ha ospitato Lineapelle, la mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti, sintetici e modelli, con 705 espositori e circa 16.000 operatori del settore.

Durante il mese di febbraio, Fiera Milano ha organizzato BIT - Borsa Internazionale del Turismo. La manifestazione ha portato negli spazi di Fiera Milano 250 espositori provenienti da 54 Paesi. Infine, MyPlant & Garden e Filo. La prima, appuntamento internazionale dell’orto-florovivaismo, ha visto 800 marchi e 28.000 operatori presenti. Filo è invece l’unica rassegna internazionale dedicata all’eccellenza dei filati e delle fibre. Nel mese di marzo Fiera Milano ha ospitato la 44ª edizione di Mostra Convegno Expocomfort (MCE), punto di riferimento per l’innovazione, la sfida verso l’efficienza e la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Presenti a Rho oltre 1.400 espositori e 120.000 visitatori con più del 35% proveniente dall’estero. Inoltre, in marzo ha avuto luogo la prima edizione di SEAQUIP – Mediterranean Yacht & Marine Equipment Trade, fiera della componentistica e accessoristica nautica e la 22esima edizione di Fa’ la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che ha visto la partecipazione di 65mila visitatori, con una crescita di oltre il 20% rispetto allo scorso anno.

Sul mercato internazionale, i ricavi del settore Attività Fieristiche Estero nel primo trimestre 2026 si attestano a 3,0 milioni di euro e presentano un incremento di 0,8 milioni di euro rispetto a 2,2 milioni di euro del primo trimestre 2025. La variazione è relativa principalmente alla presenza nel periodo in esame di Fruit Attraction São Paulo, fiera internazionale di riferimento per il mercato ortofrutticolo in America Latina organizzata dalla società controllata brasiliana, che ha registrato 18.400 visitatori provenienti da 60 Paesi e la presenza di 450 marchi; in tale contesto, è stato inoltre rinnovato fino al 2033 l’accordo tra Ifema Madrid e Fiera Milano Brasil per la co-organizzazione della manifestazione. Inoltre, la variazione positiva include la mostra di arte contemporanea Investec Cape Town Art Fair (ICTAF), principale fiera di arte contemporanea in Africa organizzata dalla società controllata sudafricana, giunta alla undicesima edizione, che si è svolta nel mese di febbraio con la partecipazione di 126 gallerie da 34 Paesi e 490 artisti, attirando circa 34.000 visitatori. Nel mese di marzo, l’attività internazionale è proseguita in Cina con la Chengdu International Industry Fair. Il settore Congressi ha registrato nei primi tre mesi dell’anno ricavi pari a 18,9 milioni di euro rispetto ai 10,5 milioni del primo trimestre 2025.

La variazione in aumento, pari a 8,4 milioni di euro, è principalmente riconducibile ai ricavi generati dall’utilizzo della venue di Milano (Allianz MiCo) quale Main Media Centre nell’ambito dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. In tale contesto, il Centro Congressi ha ospitato le attività di media broadcasting, ossia la produzione, gestione e distribuzione dei contenuti audiovisivi destinati ai broadcaster internazionali. Tali ricavi hanno più che compensato la mancata realizzazione di alcuni eventi congressuali, dovuta all’indisponibilità degli spazi. La variazione positiva include inoltre i ricavi della controllata MiCo DMC, il cui perimetro di consolidamento è passato dal metodo del patrimonio netto al consolidamento integrale.

Infine, ad aprile è stato reso noto che Allianz MiCo, il prossimo 21 ottobre, ospiterà CES Unveiled Milan, tappa ufficiale europea della Road to CES, l’evento di promozione di CES (Consumer Electronics Show), il principale evento fieristico mondiale per l'innovazione tecnologica che si svolge a Las Vegas. L’EBITDA consolidato del trimestre ammonta a 50,1 milioni di euro in aumento di 38,1 milioni di euro rispetto al dato registrato nell’analogo trimestre dell’esercizio precedente (12,1 milioni di euro).

La variazione riflette il già commentato positivo andamento dei ricavi ed è stata parzialmente compensata dall’incremento dei costi di struttura e dei costi del personale relativi alle nuove acquisizioni del Gruppo Expotrans e di Stipa avvenute rispettivamente nel secondo trimestre del 2025 e nel primo trimestre 2026.

L’EBIT del primo trimestre 2026 ammonta a 36,8 milioni di euro a fronte di un valore negativo di 0,4 milioni di euro registrato nel primo trimestre 2025. L’incremento pari a 37,2 milioni di euro riflette l’andamento dell’EBITDA parzialmente compensato da maggiori ammortamenti. La gestione finanziaria presenta un saldo negativo per 2,4 milioni di euro contro un valore negativo di 3,1 milioni di euro nel primo trimestre 2025.

La variazione positiva di 0,7 milioni di euro è conseguente principalmente agli interessi bancari attivi inerenti agli impieghi della liquidità e alla riduzione degli oneri finanziari su attività in leasing. Il Risultato netto al 31 marzo 2026 ammonta a 27,7 milioni di euro, in aumento di +30,9 milioni di euro a fronte di un Risultato netto di (3,2) milioni di euro del primo trimestre 2025. L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 marzo 2026, non comprensivo della lease liability IFRS 162, presenta una disponibilità finanziaria netta di 145,1 milioni di euro rispetto a una disponibilità finanziaria netta di 157,2 milioni di euro al 31 dicembre 2025.

La diminuzione di 12,2 milioni di euro è correlata principalmente alle acquisizioni societarie avvenute nel trimestre in esame ed è stata parzialmente compensata dal cash flow positivo generato dall’attività operativa del periodo oltre che dagli acconti relativi alle manifestazioni future.

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Il 2026 si apre con un primo trimestre solido, sostenuto dal contributo diffuso delle principali aree operative, dal rafforzamento del portafoglio eventi e dalla presenza della mostra biennale Mostra Convegno Expocomfort, nonché dall’ampliamento del perimetro del Gruppo a seguito delle recenti operazioni di crescita per linee esterne. I risultati beneficiano inoltre di un contributo delle attività connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 superiore alle attese, rafforzando ulteriormente la performance del periodo. Guardando al prosieguo dell’esercizio, il 2026 si inserisce nel tradizionale ciclo di stagionalità degli anni pari, caratterizzato dall’assenza delle principali manifestazioni biennali organizzate dal Gruppo e da un conseguente effetto calendario meno favorevole rispetto al 2025.

Tale dinamica risulta meno accentuata rispetto al passato grazie al riequilibrio del portafoglio eventi e alle azioni intraprese negli ultimi anni per rafforzare la resilienza del modello operativo. Contribuiranno a mitigare tale stagionalità il cambio di cadenza di Tuttofood, la presenza di manifestazioni pluriennali e itineranti di rilievo internazionale (tra cui CPHI e Plast), nonché il contributo di nuove manifestazioni ospitate, tra cui Mapic, oltre al consolidamento delle iniziative avviate nel 2025, tra cui NetZero Milan e Artigiano in Fiera – Anteprima d’Estate. Proseguirà inoltre il percorso di crescita dei servizi e della linea di business entertainment, con un ulteriore potenziale di sviluppo a partire dal 2027, anche grazie alla piena disponibilità dei padiglioni 13-15.

Nel corso del 2026 proseguirà il processo di integrazione delle recenti acquisizioni di Made in Steel e STIPA, con l’obiettivo di valorizzare le sinergie industriali e commerciali e rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo del Gruppo. Il contesto macroeconomico e geopolitico permane caratterizzato da elevata volatilità, incertezza e limitata prevedibilità. Le analisi condotte delineano uno scenario in cui i possibili impatti negativi sul business sono prevalentemente di natura indiretta, ed in particolare attengono all’impatto dei costi energetici su settori industriali energivori e sul settore dei trasporti, alle spinte inflazionistiche connesse all’incremento dei costi energetici e all’impatto potenziale sui flussi di mobilità internazionale; tali effetti, sulla base della natura parziale delle informazioni al momento disponibili ed alla luce dell’impossibilità di delineare una traiettoria di evoluzione dello scenario geopolitico chiara, risultano allo stato attuale contenuti e non appaiono tali da incidere in modo significativo sulla traiettoria di sviluppo del Gruppo. Alla luce delle evidenze disponibili, del positivo andamento del primo trimestre, del contributo delle attività olimpiche superiore alle attese e dell’avanzamento del processo di integrazione delle recenti acquisizioni, la Società rivede al rialzo la guidance per l’esercizio 2026, prevedendo:

• Ricavi compresi tra Euro 380 e 400 milioni di euro, rispetto al precedente range di Euro 305-325 milioni

• EBITDA nel range Euro 100–110 milioni di euro, rispetto al precedente range di Euro 90-100 milioni

Nel contesto delle iniziative strategiche, la presentazione del nuovo Piano Strategico è prevista nel primo trimestre 2027. Tale tempistica consentirà di incorporare i risultati 2026 e di rafforzare l’affidabilità delle stime, beneficiando di una maggiore visibilità sul contesto geopolitico e sui principali indicatori macroeconomici e di settore.

FIERA MILANO RAFFORZA IL PORTAFOGLIO DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE: ACQUISITO IL 70% DI MADE IN STEEL, L’EVENTO BIENNALE DI RIFERIMENTO PER LA FILIERA DELL’ACCIAIO

In data 18 febbraio 2026, Fiera Milano ha acquisito il 70% di Made in Steel S.r.l., società organizzatrice della manifestazione internazionale biennale Made in Steel, punto di riferimento per la filiera dell’acciaio. Siderweb S.p.A. SB, fondatore dell’evento, manterrà una partecipazione del 30% nel capitale della società, assicurando la piena continuità organizzativa e identitaria della manifestazione. L’operazione rappresenta un ulteriore passo nell’attuazione della strategia delineata dal Piano Strategico 20242027, che prevede il rafforzamento del portafoglio di manifestazioni organizzate e il consolidamento del ruolo di Fiera Milano quale piattaforma internazionale di sviluppo per le filiere industriali ad alta rilevanza strategica e di partner per la crescita delle manifestazioni che operano a servizio di tali filiere.

L’operazione prevede l’esercizio delle attività di direzione e coordinamento da parte di Fiera Milano S.p.A., consentendo il consolidamento integrale della partecipazione. L’acquisizione è avvenuta per un valore pari a 7,7 milioni di euro versato al closing ed è soggetto a un meccanismo di aggiustamento del prezzo in funzione della posizione finanziaria netta e del capitale circolante netto. L’accordo prevede inoltre un meccanismo di earn-out fino a complessivi 1,4 milioni di euro, pari a 0,7 milioni di euro per ciascuna tranche, subordinato al raggiungimento di specifici obiettivi economico-finanziari relativi alle edizioni 2027 e 2029 della manifestazione. L’operazione è stata finanziata tramite risorse di cassa disponibili e si è perfezionata con il closing avvenuto in data 25 febbraio 2026.

FIERA MILANO ACCELERA LO SVILUPPO DEI SERVIZI INTEGRATI RAFFORZANDO L’OFFERTA PER GLI ESPOSITORI: ACQUISITO IL 51% DI STIPA, LEADER NEGLI ALLESTIMENTI FIERISTICI PERSONALIZZATI DI ALTA GAMMA

In data 18 febbraio 2026, Fiera Milano ha acquisito il 51% del capitale di Stipa S.p.A., società italiana leader nella progettazione e realizzazione di allestimenti fieristici personalizzati di alta gamma, attiva anche negli allestimenti per eventi corporate e nel segmento retail e showroom. L’operazione rappresenta un ulteriore passo nell’attuazione del Piano Strategico 2024-2027, rafforzando il posizionamento di Fiera Milano come fornitore integrato di servizi e ampliando la presenza nel mercato degli stand personalizzati e dei servizi collegati, facendo leva sulla dimensione e sui tassi di crescita elevati di questi segmenti e sostenendo l’evoluzione dell’offerta del Gruppo verso un modello di one-stop-shop di servizi per espositori e visitatori.

L’operazione prevede l’esercizio delle attività di direzione e coordinamento da parte di Fiera Milano SpA, consentendo il consolidamento integrale della partecipazione. L’acquisizione è avvenuta per un valore pari a 12,1 milioni di euro versato al closing ed è soggetto a un meccanismo di aggiustamento del prezzo in funzione della posizione finanziaria netta, sulla base di una valorizzazione che implica un Enterprise Value del 100% pari a circa 23,8 milioni di euro. L’accordo ha previsto un’opzione Put/Call sul restante 49% delle quote, esercitabile in più finestre temporali, con un valore massimo di 15,7 milioni di euro per le quote restanti portando l’operazione a un valore complessivo massimo di 27,8 milioni di euro oltre alla posizione finanziaria netta. L’operazione è stata finanziata tramite risorse di cassa disponibili e si è perfezionata con il closing avvenuto in data 3 marzo 2026. L’accordo assicura continuità manageriale e operativa.

CONFERMA DELL’INCARICO DI DIRETTORE INTERNAL AUDIT

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna di confermare la Dott.ssa Alessandra Agrusti quale Direttore della funzione Internal Audit, incarico ricoperto da ottobre 2023. La Dott.

ssa Agrusti vanta una solida esperienza in ambito internal audit, compliance e sistemi di controllo interno e gestione dei rischi, maturata all’interno del Gruppo Fiera Milano (dal 2017) e in oltre dieci anni di attività in Ernst & Young, dove ha gestito progetti di consulenza con focus su Compliance Framework per primarie società nazionali e internazionali, quotate e non quotate.