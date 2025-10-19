Andrea Camaiora è il nuovo presidente del Consorzio Energia Liguria

Il Consorzio Energia Liguria (CEL) ha un nuovo presidente: Andrea Camaiora. Giornalista professionista e spin doctor, è consulente per studi legali di rilievo nazionale - ricoprendo il ruolo di "esperto" presso Palazzo Chigi - e internazionale. Nel 2018 fonda lo studio di comunicazione The Skill - di cui è Ceo - che si occupa di comunicazione strategica e di crisi, brand storytelling e litigation pr, con base a Roma, Milano e Padova. Insegna "Comunicazione trasparente" presso il master Anticorruzione dell’università degli studi di Roma Due Tor Vergata, di "Ufficio stampa politico e istituzionale" presso l’università degli Studi Niccolò Cusano e "Litigation pr & crisis" nell’ambito del Master "Diritto e Impresa" di 24ORE Business School. Dal 2003 al 2005 ha fatto parte del CdA dell'Università degli Studi di Parma, poi dal 2010 al 2013 ha presieduto la Commissione Lavori pubblici e Infrastrutture di Anci.

Il consorzio

Nato nel 2002 grazie a Regione Liguria - con la partecipazione di Enti pubblici e supportato a livello tecnico dall'Agenzia Regionale per l'Energia - il CEL ha obiettivi ben definiti: cogliere le opportunità del mercato libero, sviluppare politiche innovative per la gestione dell'energia nell'apparato pubblico in Liguria, sostenere i soci - una volta sola - negli oneri di gara.

Questa associazione riunisce i

principali enti locali e aziende pubbliche della regione e come mission l'acquisto di energia - elettrica e gas - con lo scopo di riuscire a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizioni di mercato.