Crisi green o stoccaggio? Cosa c’è dietro le decine di Tesla abbandonate in un campo

Decine di Tesla nuove di zecca abbandonate in un campo incolto di Tampa, Florida settentrionale, un’immagine surreale, perfetta per un film di Paolo Sorrentino. Non si tratta di una trovata di marketing ma di una foto pubblicata da un utente su Reddit e diventata virale nel giro di poche ore. Le auto della casa di Elon Musk hanno ancora i sedili avvolti nel cellophane, ma non ci sono altri indizi sul loro conto. E sul web impazzano le teorie: per qualcuno quell’immagine rappresenta l’emblema del fallimento dell’integralismo green, mentre per altri bisognerebbe indagare su pericoli quanto presunti difetti di fabbricazione.

“Qualcuno sa di cosa si tratta?” si domanda l’utente di Reddit, appassionato di veicoli elettrici, condividendo l’immagine con decine di Tesla Model 3 del 2024 e alcune Model 3 e Y del 2022 e del 2023. “La maggior parte ha una data di produzione di aprile 2024 e ha ruote con pacchetto non standard, interni di colori misti, maniglie miste argento e nero. Nessun modello ad alte prestazioni da quello che ho visto”, segnala il confuso LSDBunnos. Una cosa è certa: solitamente questo tipo di veicoli non si trovano nell’alta vegetazione ma in parcheggi asfaltati e recintati.

Molti hanno subito puntato il dito contro l’eccesso di produzione, considerando la domanda di veicoli elettrici inferiori alle aspettative e il boom di auto alla spina made in China. Altri, come anticipato, hanno ipotizzato difetti di fabbricazione o problemi logistici. Ma perché allora lasciare i veicoli in balia degli eventi atmosferici e degli animali anziché in un magazzino adeguato? La Florida è nota per il suo clima umido, prima causa della formazione di ruggine, senza dimenticare la fauna selvatica. Impossibile, invece, l’ipotesi di una trovata di marketing originale: il danno di immagine supererebbe i benefici. Ma la realtà è un’altra.

Come evidenziato da diversi siti a stelle e strisce, le Tesla al centro di dibattito non sono state abbandonate in quel campo ma semplicemente parcheggiate. A causa della mancanza di spazio, il concessionario di Tampa ha deciso di stoccare temporaneamente le auto di casa Musk invendute in quel terreno.

Una soluzione pericolosa, considerando quanto evidenziato in precedenza, ma inevitabile. Con l’importante precisazione del titolare ai microfoni di The Drive: tutte le auto vengono regolarmente lavate, pulite e preparate per la consegna.