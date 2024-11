Dipendente occulta spese per 154 milioni di dollari. Imbarazzo a Macy’s

Ascolta ora 00:00 00:00

Una delle più grandi catene americane messa in imbarazzo da un dipendente furbetto. Nelle ultime ore è scoppiato il caso Macy’s, colosso dei grandi magazzini a stelle e strisce: un lavoratore ha infatti nascosto fino a 154 milioni di dollari di spese negli ultimi tre anni, costringendo l’azienda a ritardare la pubblicazione dei risultati fiscali del terzo trimestre del 2024, ora attesa l’11 dicembre.

La catena Usa, che possiede marchi del calibro di Bloomingdale’s e Bluemercury, ha trovato così tante irregolarità contabili interne da aprire un’indagine indipendente: dal quarto trimestre del 2021 al terzo trimestre del 2024 sono state annotate spese milionarie . Il dipendente in questione – ora licenziato – era il responsabile della contabilità delle spese di consegna dei piccoli pacchi e avrebbe consapevolmente effettuato voci di competenza contabili errate.

“In Macy's promuoviamo una cultura di condotta etica. Mentre lavoriamo diligentemente per completare l'indagine il prima possibile e garantire che questa questione venga gestita in modo appropriato, i nostri colleghi in tutta l'azienda sono concentrati nel servire i nostri clienti e nell'eseguire la nostra strategia per una stagione festiva di successo” la nota diramata dal presidente e ceo Tony Spring. Come riportato dal Guardian, non dovrebbero esserci altre persone coinvolte e per il momento non è ancora chiaro perché il dipendente furbetto abbia nascosto le spese in questione.

A prescindere dai problemi contabili in questione, negli ultimi tempi si è parlato a lungo del declino di Macy’s. In una recente intervista, il ceo Spring aveva evidenziato che gli americani non spendevano più come una volta: “Vediamo che c'è sicuramente una debolezza, una cautela, un ritardo nella conversione degli acquisti – le sue parole a CNBC - E le persone stanno rispondendo alle cose che vogliono, alle cose che hanno un prezzo elevato, alle novità, ma anche il consumatore benestante non sta spendendo come un anno fa” .

Discorso diverso per gli altri marchi di Macy’s, che hanno registrato un incremento di vendite. Le difficoltà hanno spinto i vertici ad annunciare la chiusura di 150 negozi nei prossimi tre anni, portando il totale a 350 attività, quasi la metà rispetto a prima della pandemia da Covid-19.