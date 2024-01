Il "divorzio" da Mittal e il tavolo coi sindacati: il piano del governo sull'Ilva

Secondo alcune fonti, il governo starebbe valutando la possibilità di un "divorzio consensuale" con ArcelorMittal su ex Ilva. Mercoledì dovrebbe essere il giorno prestabilito per capire se esistono le condizioni per arrivare ad una intesa su questo tipo di scenario. Attualmente ArcelorMittal detiene il 62% di Acciaierie d'Italia, mentre la partecipazione pubblica di Invitalia è al 38%. Si è tenuto oggi a Palazzo Chigi un incontro tra governo e sindacati per capire in che direzione andare.

" Non ci sarà nessun passo indietro. Da oggi a mercoledì è il tempo necessario a definire il divorzio. Mittal comunque è fuori ", avrebbe detto, da quanto si apprende, da fonti presenti all'incontro il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano. Le condizioni che ha posto ArcelorMittal per rimanere in Acciaierie d'Italia vengono definite "inaccettabili" e "i percorribili". Per traghettare Taranto fuori dalla drammatica crisi produttiva in cui versa e garantire l’occupazione di un bacino che conta 20mila lavoratori tra diretti e indiretti, serve un intervento drastico. " Noi intendiamo invertire la rotta cambiando equipaggio ", sono state le parole di Adolfo Urso questa mattina, evidenziando che alla richiesta di un impegno finanziario pro quota il socio privato si è tirato indietro, anche nel caso in cui lo Stato dovesse salire al 66%, portando così gli indiani al 34% del capitale.