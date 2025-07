DoValue acquista Coeo Operazione da 390 milioni

Importante acquisizione per DoValue sul fronte dell'intelligenza artificiale. La società guidata dalla Ceo Manuela Franchi, infatti, ha sottoscritto un accordo vincolante per rilevare il 100% del capitale sociale di Coeo da una società affiliata a Waterland Private Equity, per un corrispettivo base per cassa pari a 350 milioni (inclusivi del debito netto a livello target), oltre a una componente di earn-out di 40 milioni da corrispondersi nel 2028, subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi finanziari. A renderlo noto è stato un comunicato della stessa DoValue, nel quale si specifica che l'operazione sarà finanziata tramite una linea di finanziamento ponte messo a disposizione da un pool di banche internazionali

per un ammontare di 325 milioni.

Con sede in Germania, Coeo è il più grande operatore mondiale nel segmento delle società di nuova generazione dedicate alla gestione di crediti basate su intelligenza artificiale. Proprio grazie all'Ia, all'analisi dei comportamenti dei consumatori e a un modello che tende all'efficienza operativa, «Coeo si è rapidamente affermata come leader nel settore del recupero digitale», si legge sulla nota del gruppo italiano dei crediti deteriorati.

«L'acquisizione di Coeo segna un passo fondamentale nell'evoluzione strategica di DoValue», spiega la ceo Franchi, «rafforzando la leadership del nostro gruppo come piattaforma pan-Europea per la gestione del credito basata sulla tecnologia e sull'intelligenza artificiale». La società

tedesca acquisita permetterà a DoValue di entrare in segmenti di mercato ad alta crescita come il Buy Now Pay Later e l'e-commerce.

Inoltre, spiega ancora Franchi, «ampliamo la nostra presenza nell'Europa continentale e settentrionale, e diversifichiamo la base clienti con nomi di multinazionali blue-chip attive in settori in rapida espansione. Questa operazione rafforza la nostra resilienza e ci consente di generare ricavi più stabili e ricorrenti».

