Enel, finanziamento multivaluta da 756 milioni di euro con Citi ed Eifo per investimenti sostenibili

Enel ha siglato un importante accordo di finanziamento multivaluta con Citi e l’Export and Investment Fund of Denmark (Eifo) per un importo complessivo massimo di 756 milioni di euro. L’operazione si inserisce nella strategia del Gruppo volta alla diversificazione delle fonti di finanziamento sustainability-linked, rafforzando al contempo le relazioni con i fornitori danesi attivi a livello globale.

Il primo finanziamento, pari a 500 milioni di dollari (circa 430 milioni di euro), è stato formalizzato da Enel Finance International (Efi), società finanziaria del gruppo. I fondi potranno essere utilizzati in euro e dollari Usa da varie controllate Enel per attività generali legate agli investimenti sostenibili.

“Questa operazione rappresenta un’ulteriore evidenza della solidità del nostro Gruppo, che ci consente di accedere a soluzioni competitive valorizzando al tempo stesso la nostra strategia di procurement”, ha dichiarato Stefano De Angelis, CFO di Enel.

Soddisfazione anche da parte di Eifo: “Enel è un nostro cliente di lunga data”, ha affermato Peter Boeskov, Chief Commercial Officer dell’ente danese. “Dall’ultima operazione del 2022, 12 aziende danesi, tra cui almeno 3 PMI, hanno ricevuto o riceveranno ordini. Siamo lieti di contribuire alla transizione verde insieme a Enel.”

Richard Hodder, Global Head of Export and Agency Finance di Citi, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di aver collaborato con EIFO ed Enel per strutturare questa soluzione innovativa e flessibile di finanziamento da agenzia di credito all’esportazione, progettata per supportare le esigenze di una realtà globale come Enel.”

L’accordo rafforza il ruolo di Enel nel promuovere pratiche di finanziamento sostenibile su scala internazionale e sottolinea l’interesse crescente verso soluzioni di green finance supportate da istituzioni pubbliche e private.