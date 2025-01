Enel riqualifica parchi e spiagge con Legambiente

Ascolta ora 00:00 00:00

Enel, in collaborazione con Legambiente Volontariato Aziendale, ha concluso con successo un’importante iniziativa di riqualificazione di parchi urbani e spiagge. L’obiettivo: rafforzare il legame con il territorio e creare valore per le comunità locali, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Durante l’attività, che ha coinvolto oltre 300 dipendenti Enel in dieci appuntamenti su scala nazionale, sono stati raccolti complessivamente oltre sei quintali di rifiuti indifferenziati, quattro quintali di vetro, quattro di metalli, oltre due quintali di plastica, oltre a trenta chili di mozziconi e cartacce.

Le giornate di volontariato si sono svolte in diverse città italiane, tra cui Ameglia (La Spezia), Milano, Catania, Catanzaro, Napoli, Padova, Palermo, Sassari, Pescara e Torino. Questi interventi, organizzati sotto l’egida del programma di Volontariato Aziendale di Enel, si sono concentrati su attività di "Park", "Beach Litter" e "Riqualificazione Urbana".

Le giornate di volontariato non solo contribuiscono alla pulizia e alla riqualificazione del territorio, ma rappresentano

anche un’opportunità formativa per i dipendenti Enel. I volontari hanno infatti potuto approfondire tematiche legate all’economia circolare, al rispetto per i luoghi pubblici e all’importanza della salvaguardia ambientale.