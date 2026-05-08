Eur Spa, approvato il bilancio 2025: risultati positivi e in linea con le aspettative

L'Assemblea degli Azionisti di EUR S.p.A. (90% Ministero dell'Economia e delle Finanze e 10% Roma Capitale), riunita oggi nella sede di via Ciro il Grande sotto la presidenza di Enrico Gasbarra, ha deliberato all’unanimità l’approvazione del bilancio d’esercizio di Eur SpA al 31 dicembre 2025.

La Società chiude l’esercizio 2025 con un utile di 7,7 milioni di euro, dopo aver rilevato un effetto fiscale negativo di -1,5 milioni di euro, contro un risultato di 7,2 milioni di euro dell’esercizio 2024, e un risultato di 15,3 milioni di euro dell’esercizio 2023, che beneficiava di un effetto fiscale positivo di 5,4 milioni di euro.

Il risultato economico al 31 dicembre 2025 evidenzia una performance positiva confermando quindi il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario garantito da una solida gestione operativa.

L’esercizio 2025 consolida i risultati gestionali ottenuti nel precedente esercizio, segnando un ulteriore miglioramento in termini di fatturato e rappresentando il miglior esercizio gestionale di EUR SpA per ricavi consuntivati nell’ultimo decennio.

Di seguito i principali dati economici al 31 dicembre 2025:

* 31 dicembre 2025 31 dicembre 2024 31 dicembre 2023 Fatturato 44,4 43,8 42,7 Margine Operativo Lordo (EBITDA) 12,6 13,0 13,8 Risultato Operativo (EBIT) 4,8 1,9 5,3 Risultato Ante Imposte 9,2 9,4 9,8 Utile Netto 7,7 7,2 15,3

I dati espressi nella tabella sono in milioni di euro

Con riferimento ai dati economici, EUR SpA registra un fatturato pari a 44,4 milioni di euro, in incremento rispetto ai 43,8 milioni di euro dell’esercizio 2024 e ai 42,7 milioni di euro del 2023, confermando un trend in crescita stabile e progressivo.

Il settore Congressuale e Grandi Eventi, che si conferma uno dei principali driver di ricavi, ha registrato un fatturato superiore a 21,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 20,3 milioni di euro del 2024, grazie ai rilevanti risultati conseguiti sul mercato nazionale ed europeo.

In proposito, a decorrere dal mese di dicembre 2024, la Società ha ampliato ed integrato l’offerta del settore Congressuale e Grandi Eventi attraverso la ripresa, dopo oltre vent’anni, della gestione diretta del Palazzo dello Sport, di sua proprietà. La gestione della struttura, che nel corso del 2025 ha ospitato oltre 80 eventi, ha generato ricavi per 3,6 milioni di euro, contribuendo in maniera significativa all’incremento complessivo del fatturato.

Tale crescita ha consentito di mitigare gli effetti della flessione, peraltro prevista, registrata nel settore immobiliare, riconducibile all’assenza dei ricavi da locazione del Palazzo dello Sport e ai rilasci di alcune porzioni immobiliari già decisi alla fine del 2024, ad oggi oggetto di valorizzazione. Ha inoltre compensato l’attesa riduzione di fatturato ( -2,3 milioni di euro), delle strutture congressuali Roma Convention Center “La Nuvola” e Palazzo dei Congressi, che - per effetto della concomitanza con il Giubileo 2025 - hanno registrato una flessione nella programmazione di congressi ed eventi internazionali di grandi dimensioni, ad elevato valore aggiunto.

Il margine operativo lordo (EBITDA) si attesta nell’esercizio 2025 a 12,6 milioni di euro, contro 13,0 milioni di euro del 2024, e riflette rispetto al precedente esercizio gli impatti economici connessi al miglioramento degli standard di servizi offerti, coerente con le strategie del Piano Industriale e con l’incremento dei costi medi unitari dei servizi, a seguito delle numerose gare triennali aggiudicate. I risultati registrati confermano peraltro il raggiungimento degli obiettivi imposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in tema di contenimento delle spese di funzionamento (art.19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016). L’incidenza dei costi operativi sui ricavi operativi nell’esercizio 2025 si attesta al 72% contro un obiettivo fissato sulla media del triennio 20-22 del 78%.

Il risultato operativo (EBIT) pari a 4,8 milioni di euro (1,9 milioni di euro nel 2024) risulta fortemente influenzato da un approccio gestionale improntato alla cautela ed alla sostenibilità di medio e lungo periodo, orientato alla risoluzione delle numerose posizioni di contenzioso in essere, molte delle quali riferibili ad esercizi precedenti, che ha determinato un impatto positivo per rilascio di passività potenziali per complessivi 2,2 milioni di euro.

La gestione finanziaria continua a contribuire significativamente alla creazione di reddito generando proventi finanziari netti di circa 4 milioni di euro (8 milioni di euro nel 2024 inclusivi del provento della transazione sui derivati raggiunta con gli istituti di credito) derivanti dai contratti di time deposit sottoscritti per la gestione della liquidità eccedente il fabbisogno finanziario corrente.

Il flusso monetario d’esercizio è anch’esso positivo per 15,6 milioni di euro. La gestione reddituale nell’esercizio 2025 ha prodotto cassa per 23,9 milioni di euro evidenziando la capacità di EUR SpA di contribuire alla copertura del fabbisogno finanziario necessario a realizzare il Piano di Investimenti programmati.

La posizione finanziaria netta (PFN) al 31 dicembre 2025 migliora ulteriormente e si attesta a 117,8 milioni di euro, contro 100,4 milioni di euro al 31 dicembre 2024 e 90,2 milioni di euro al 31 dicembre 2023.

Il Presidente Enrico Gasbarra, anche a nome del Consiglio di Amministrazione della Società, ha ringraziato i Soci, il Collegio Sindacale e tutti i dipendenti della società, esprimendo piena soddisfazione per i risultati raggiunti. “EUR SpA si conferma una società solida nei bilanci, nelle presenze - che hanno superato nel 2025 1,5 milioni di partecipanti nelle nostre strutture congressuali e per i grandi eventi - ma anche negli investimenti. Nel 2026 infatti proseguiremo i lavori di ammodernamento del Palazzo dello Sport, iniziati già nel 2025, allineando la struttura agli standard delle più grandi arene sportive e per concerti internazionali. Entro il primo trimestre del 2027 – prosegue Gasbarra - avremo invece la piena disponibilità del Palazzo dei Congressi, completamente restaurato e rifunzionalizzato per essere adeguato alle richieste del mercato in termini di servizi. Senza dimenticare il Laghetto, che, grazie agli investimenti stanziati e finalizzati alla tutela e al recupero ambientale dell’intero sistema del Parco Centrale del Lago – conclude il Presidente di EUR SpA - alla fine del 2027 sarà completamente sanificato”.

Piena soddisfazione anche da parte dell’Amministratore Delegato Claudio Carserà, che ha dichiarato:

“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti. La Società ha operato con grande determinazione e con una forte unione di intenti. Continuiamo a raccogliere – prosegue Carserà - i frutti dell’avviato percorso di crescita sostenibile nel lungo periodo e della programmazione, progettazione e realizzazione degli investimenti previsti nel Piano Industriale. Nel 2025, in linea con le previsioni, si è lavorato sull’attuazione del piano degli investimenti per la riqualificazione e valorizzazione degli immobili che porterà benefici concreti sul fatturato, con nuove locazioni già previste a partire dalla fine dell’esercizio 2026. Dal lato congressuale, l’anno 2026 vedrà una significativa ripresa degli eventi al Roma Convention Center La Nuvola, grazie al ritorno dei grandi eventi associativi e corporate mondiali, tra cui Vian Vorwerk international Aiwards Night, Milwaukee Tool EMEA e il Mediterranean Water Forum. Il 2025 - in definitiva - è stato un anno in cui abbiamo lavorato molto sugli investimenti da realizzare nel breve e medio periodo e sulla gestione e risoluzione di alcune grandi tematiche aperte, con l’obiettivo di proseguire nel programma di crescita e stabilizzazione di EUR SpA nel lungo periodo.

I benefici economici a regime delle azioni implementate si vedranno in molti casi nei prossimi esercizi; siamo comunque riusciti a mantenere e a raggiungere ottimi livelli di fatturato e a registrare un risultato di utile netto, oltre le nostre iniziali previsioni. Uno speciale ringraziamento – conclude l’Ad di EUR SpA - va ai Soci, al Consiglio di amministrazione, a tutti gli organi di controllo, al management e a tutto il personale”.