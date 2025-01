Ex Ilva: presentate dieci offerte, tre puntano all’intero complesso aziendale

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono in totale dieci le offerte arrivate entro la mezzanotte di ieri per l’acquisizione degli stabilimenti ex Ilva. Lo hanno comunicato i Commissari Straordinari di Acciaierie d’Italia e di Ilva in Amministrazione Straordinaria (AS), sottolineando che la proroga della scadenza al dicembre 2024 ha permesso di garantire una maggiore partecipazione al processo. Tra le proposte presentate, tre riguardano l’acquisizione complessiva di tutti gli asset, mentre le altre sono focalizzate su specifiche aree o attività dell’ex colosso siderurgico.

Le offerte

Come anticipato, tra le offerte pervenute entro il termine fissato, tre sono relative all’acquisizione dell’intero complesso aziendale ex Ilva. Si tratta della cordata composta da Baku Steel Company CJSC e Azerbaijan Investment Company OJSC, di Bedrock Industries Management Co Inc e di Jindal Steel International. Le altre sette proposte si concentrano invece su singoli asset aziendali e provengono dalla cordata CAR Segnaletica Stradale Srl, Monge & C. SpA e Trans Isole Srl; da Eusider SpA; dalla cordata Eusider SpA, Marcegaglia Steel SpA e Profilmec SpA; da I.M.C. SpA; da Marcegaglia Steel SpA; dalla cordata Marcegaglia Steel SpA e Sideralba SpA; e infine da Vitali SpA. I Commissari hanno specificato che le proposte saranno ora esaminate attentamente per valutarne la fattibilità e l’aderenza al piano industriale previsto.

Le parole dei commissari

I Commissari hanno sottolineato l’importanza della scadenza per la presentazione delle offerte, pur precisando che “sebbene il termine stabilito non sia da considerarsi perentorio, eventuali proposte che dovessero pervenire successivamente saranno valutate esclusivamente qualora presentino condizioni particolarmente favorevoli per la procedura in corso”.

Tale precisazione evidenzia come il processo rimanga aperto, ma solo a fronte di offerte che possano realmente rappresentare un valore aggiunto rispetto a quelle già ricevute, sia dal punto di vista economico che strategico per il futuro degli stabilimenti ex Ilva.