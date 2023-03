EXPO2EXPO, a Milano la prima fiera degli eventi

Si chiama EXPO2EXPO ed è la prima fiera europea dedicata alle aziende che forniscono prodotti e servizi per allestitori fieristici e organizzatori di eventi. Organizzata da Area Fiera Srl e patrocinata da Federlegno Arredo e Asal, la manifestazione si terrà a Fiera Milano, Rho dal 29 novembre al 1 dicembre 2023.

In un mercato in costante evoluzione, di grande valore e ad oggi senza una fiera specifica, EXPO2EXPO punta a diventare l’appuntamento di riferimento per tutta la filiera, coinvolgendo le più importanti aziende europee e i player del comparto fieristico internazionale con l’opportunità unica di fare networking tra i diversi attori della industria degli eventi che, dopo i segnali promettenti di ripresa del 2022, vogliono affrontare con determinazione un 2023 decisivo per tornare ai livelli pre-pandemia.

“Il mondo fieristico e degli eventi è caratterizzato da un’alta frenesia e da scadenze improrogabili. Il lockdown causato dalla pandemia è stato sicuramente un duro colpo, ma ha dimostrato la forte resilienza del settore ed è stato occasione per gli attori del comparto di riorganizzazione e riflessione su nuovi modelli e nuovi progetti. Anche EXPO2EXPO nasce da questa pausa forzata e raccoglie le necessità dei fornitori della filiera degli eventi, ad oggi privi di una fiera che li rappresenti e che sappia tracciare le linee guida per lo stand del futuro”, spiega Mauro Grandi, direttore di Area Fiera.

“Crediamo che una fiera per le fiere sia un progetto vincente, perché dopo un triennio complesso ci permette di affrontare con una visione comune le sfide che ci attendono sul piano della competitività. - commenta Katia Celli, presidente di Asal Assoallestimenti di FederlegnoArredo -. L’allestitore è una figura chiave nel processo organizzativo di una manifestazione e sentivamo il bisogno di valorizzare un mondo che opera tradizionalmente dietro le quinte, fatto di cultura, innovazione, sostenibilità, ricerca e talento progettuale. EXPO2EXPO sarà una grande occasione di mettere in stretta relazione gli operatori del settore e fare sistema. Una scelta strategica per permettere al sistema fieristico nel suo complesso di diventare un asset ancora più importante nel sistema economico del paese”.

SOSTENIBILITÀ E PROFESSIONALITÀ IN UN APPUNTAMENTO CHE MANCAVA

Fiere ed eventi rappresentano a livello europeo un mercato ad altissimo valore, pari a 1,4 miliardi di euro, ma che genera un altissimo impatto sui territori, 22,5 miliardi di euro l’anno di produzione, per un valore aggiunto stimato in 10,6 miliardi di euro pari allo 0,7% del Pil. Il sistema fieristico italiano, quarto al mondo e secondo in Europa solo a quello tedesco, si conferma quindi come player importante e attrattivo per i fornitori nazionali ed esteri della filiera degli eventi, considerando che circa il 20% del valore complessivo generato dal sistema fieristico europeo è, verosimilmente, Made in Italy (fonte: Studio AEFI – Prometeia 2022).

Quattro i focus dell’appuntamento 2023: innovazione e sostenibilità, formazione e sicurezza, temi caldi per il settore, che saranno oggetto di confronto e approfondimento anche dell’EXPO2EXPO FORUM, le tavole rotonde che animeranno le giornate di fiera, realizzate in collaborazione con le principali associazioni di settore e con professionisti qualificati.

Il settore degli eventi per la sua stessa natura - considerato che le installazioni sono progettate per durare pochi giorni – è chiamato a sviluppare un approccio sostenibile sia nell’hardware – aree, strutture e allestimenti – che nel software, con contenuti focalizzati sulle soluzioni in grado di rendere un evento green.

Per questo la sostenibilità sarà il fil-rouge che accomunerà le diverse proposte, con un occhio attento alla riduzione e alla compensazione dell’impatto ambientale, ma soprattutto alla ricerca dei materiali e alla loro gestione in un’ottica di riuso e riciclo. Al centro dell’evento anche la formazione delle figure professionali, sempre più importante per un settore tecnologicamente avanzato, che richiede addetti di ogni livello in grado di stare al passo con le richieste della committenza. Servono figure che uniscano capacità, conoscenze tecniche, ma anche grande attenzione alla normativa e alla sicurezza sul lavoro. Chi lavora negli eventi deve saper coniugare diverse skill, che ne fanno oggi un professionista unico, in grado – spesso in pochi giorni – di realizzare strutture sicure, curate, ad alto impatto emotivo e sempre più “amiche dell’ambiente”.

STRUMENTI E CONTENUTI DI UN’OFFERTA COMPLETA

EXPO2EXPO sarà dedicata a tutti gli operatori del settore fieristico, dagli allestitori agli organizzatori di eventi, dai centri congresso ai poli fieristici. In fiera saranno presentate le migliori soluzioni in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza: le ultime novità in termini di strutture e materiali, tecnologie audio e video, software di progettazione, arredi, attrezzature per catering, visual marketing, macchinari da falegnameria e logistica per la realizzazione di stand, grandi eventi e congressi.

Cinque categorie espositive con l’offerta che si svilupperà nei settori Progettazione, Service, Strutture e Materiali, Mezzi e Macchinari, Marketing.