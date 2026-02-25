Fashion Link Milano, il sistema moda conquista i buyer

La prima edizione di Fashion Link Milano è stata la dimostrazione concreta di come la sinergia tra manifestazioni diverse, ma complementari, possa generare valore reale per il sistema moda e il total look in tutte le sue espressioni. Conferma importante a partire dai numeri: 46.000 visitatori complessivi registrati dalle cinque manifestazioni, con una forte presenza internazionale, in particolare da Francia, Spagna, Germania, Belgio, Grecia e sul fronte Extra Ue dal Giappone e Usa.



In Fiera a Rho dal 21 febbraio Micam Milano, Milano Fashion&Jewels, Mipel, Sì Sposaitalia Collezioni e TheOneMilano hanno presentato con successo ben 1.777 brand, di cui il 45% provenienti dall’estero, coinvolgendo buyer specializzati e lifestyle buyer che operano sui mercati internazionali. Così, in un contesto rinnovato nei percorsi di visita e nei contenuti che guarda in particolare al mondo del retail e a quello dell’innovazione, dinamico e integrato, arricchito da iniziative trasversali, i buyer hanno potuto di intercettare tendenze emergenti, confrontarsi con mercati globali, scoprire eccellenze artigianali e tecnologie d’avanguardia.



Fashion Link Milano conferma così una visione che è già realtà: quella di riaffermare il ruolo centrale delle fiere come piattaforme strategiche per l’evoluzione della moda globale, capaci di valorizzare la qualità, favorire connessioni qualificate e creare una comunità in cui ogni incontro consolida o apre nuove relazioni che diventano opportunità di business e di ispirazione.



A partire da settembre 2026, il progetto si rafforzerà ulteriormente con il ritorno in contemporanea di

LineaPelle e Simac Tanning Tech, portando a sette le manifestazioni riunite sotto Fashion Link Milano e completando il racconto della filiera moda, dal prodotto alla tecnologia, motore essenziale dell’innovazione contemporanea.