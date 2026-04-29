Federlegno e Assorestauro, alleanza per valorizzare il patrimonio edilizio storico

Valorizzazione sostenibile del patrimonio edilizio storico, è questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato da FederlegnoArredo e Assorestauro per sviluppare modelli condivisi di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio costruito italiano. Alleanza filiera del legno-arredo e settore del restauro architettonico e artistico sottoscritta al Salone del Mobile alla presenza di Luca Palermo, direttore generale di FederlegnoArredo Eventi Spa, che punta a sviluppare modelli condivisi di riqualificazione e rigenerazione di un elemento fondamentale dell’identità culturale del Paese, leva di sviluppo economico, turistico e territoriale.

La collaborazione sarà declinata in diversi ambiti strategici: sviluppo di percorsi formativi dedicati al restauro degli elementi lignei e alla qualificazione delle competenze, promozione della ricerca su materiali e tecnologie innovative; partecipazione congiunta a programmi europei; diffusione di buone pratiche di intervento sostenibile. Iniziativa che nasce dalla volontà di interpretare il ruolo di rappresentanza della Federazione attivando sinergie e progettualità concrete, in linea con le principali strategie europee della New European Bauhaus e con i programmi di valorizzazione urbana dei centri storici e dei borghi, come ha spiegato Carlo Piemonte, direttore generale di FederlegnoArredo.

“Il restauro e la manutenzione degli edifici storici sono una delle principali sfide dei prossimi anni, anche in considerazione del fatto che il contesto dei centri storici italiani è unico nel panorama europeo e mondiale - ha detto Andrea Bazzichetto, presidente di EdilegnoArredo di FederlegnoArredo -. Sono richieste competenze altamente specializzate e materiali coerenti con i principi di sostenibilità e qualità. Scenario in cui il ricorso a materiali rinnovabili come il legno per pavimentazioni, finestre, porte e scale può offrire un contributo concreto, sia in termini di prestazioni tecniche sia per la capacità di integrarsi nei processi di riqualificazione e conservazione. La collaborazione con Assorestauro rafforza il posizionamento del nostro comparto sui temi della sostenibilità e della rigenerazione urbana”.



"Questo protocollo è un passo importante verso una visione integrata del restauro, in cui la conservazione del patrimonio storico dialoga in modo sempre più strutturato con innovazione sostenibile e qualità delle filiere produttive - ha aggiunto Andrea Griletto, direttore di Assorestauro -. La collaborazione con FederlegnoArredo ci consente di rafforzare il legame tra tradizione e contemporaneità, promuovendo l’utilizzo consapevole di materiali naturali e tecnologie compatibili con i principi della conservazione.

Il nostro obiettivo è contribuire alla definizione di modelli operativi replicabili, capaci di coniugare tutela, sostenibilità e sviluppo dei territori, valorizzando le competenze altamente specializzate che rendono il restauro italiano un punto di riferimento a livello internazionale".