Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Aziende

Federlegno e Assorestauro, alleanza per valorizzare il patrimonio edilizio storico

Sottoscritto un protocollo d’intesa per costruire un modello italiano di restauro. Dagli edifici alla riqualificazione dei borghi, in linea con le strategie europee della New European Bauhaus

Federlegno e Assorestauro, alleanza per valorizzare il patrimonio edilizio storico
00:00 00:00

Valorizzazione sostenibile del patrimonio edilizio storico, è questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato da FederlegnoArredo e Assorestauro per sviluppare modelli condivisi di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio costruito italiano. Alleanza filiera del legno-arredo e settore del restauro architettonico e artistico sottoscritta al Salone del Mobile alla presenza di Luca Palermo, direttore generale di FederlegnoArredo Eventi Spa, che punta a sviluppare modelli condivisi di riqualificazione e rigenerazione di un elemento fondamentale dell’identità culturale del Paese, leva di sviluppo economico, turistico e territoriale.

La collaborazione sarà declinata in diversi ambiti strategici: sviluppo di percorsi formativi dedicati al restauro degli elementi lignei e alla qualificazione delle competenze, promozione della ricerca su materiali e tecnologie innovative; partecipazione congiunta a programmi europei; diffusione di buone pratiche di intervento sostenibile. Iniziativa che nasce dalla volontà di interpretare il ruolo di rappresentanza della Federazione attivando sinergie e progettualità concrete, in linea con le principali strategie europee della New European Bauhaus e con i programmi di valorizzazione urbana dei centri storici e dei borghi, come ha spiegato Carlo Piemonte, direttore generale di FederlegnoArredo.

“Il restauro e la manutenzione degli edifici storici sono una delle principali sfide dei prossimi anni, anche in considerazione del fatto che il contesto dei centri storici italiani è unico nel panorama europeo e mondiale - ha detto Andrea Bazzichetto, presidente di EdilegnoArredo di FederlegnoArredo -. Sono richieste competenze altamente specializzate e materiali coerenti con i principi di sostenibilità e qualità. Scenario in cui il ricorso a materiali rinnovabili come il legno per pavimentazioni, finestre, porte e scale può offrire un contributo concreto, sia in termini di prestazioni tecniche sia per la capacità di integrarsi nei processi di riqualificazione e conservazione. La collaborazione con Assorestauro rafforza il posizionamento del nostro comparto sui temi della sostenibilità e della rigenerazione urbana”.


"Questo protocollo è un passo importante verso una visione integrata del restauro, in cui la conservazione del patrimonio storico dialoga in modo sempre più strutturato con innovazione sostenibile e qualità delle filiere produttive - ha aggiunto Andrea Griletto, direttore di Assorestauro -. La collaborazione con FederlegnoArredo ci consente di rafforzare il legame tra tradizione e contemporaneità, promuovendo l’utilizzo consapevole di materiali naturali e tecnologie compatibili con i principi della conservazione.

Il nostro obiettivo è contribuire alla definizione di modelli operativi replicabili, capaci di coniugare tutela, sostenibilità e sviluppo dei territori, valorizzando le competenze altamente specializzate che rendono il restauro italiano un punto di riferimento a livello internazionale".

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica