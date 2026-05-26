Ferrari accende la prima elettrica. Luce in vendita a 550mila euro. Elkann: "Parte nuovo capitolo"

Ferrari Luce, la prima auto elettrica e anche con 5 posti mai prodotta a Maranello, è stata presentata in pompa magna a Roma: invitati all'anteprima oltre 200 giornalisti e 1.600 clienti da tutto il mondo. Il lancio è avvenuto, non a caso, all'interno della avveniristica Vela di Calatrava: un richiamo, non passato inosservato, a Ferrari Hypersail, il monoscafo per la navigazione oceanica. Luce si distingue per l'esclusività e la sportività, ma si presenta con uno stile che stacca dalla gamma (da Purosangue riprende l'apertura delle 4 portiere ad armadio) e per il quale occorrerà farci l'occhio. Si può definire una sorta di supercar familiare, visto l'ampio spazio interno e i 5 posti. La scheda tecnica: 1.040 cavalli, trazione integrale, 310 orari di velocità massima, batteria con 210 celle e potenza di ricarica di 350 kW per un'autonomia di 530 chilometri. Ordini aperti e listino da 550mila euro. La previsione è che si assisterà a un mix 50-50 tra vecchi e nuovi clienti.

Se vista da fuori, stemmi del Cavallino a parte, Luce si può descrivere come l'altra Ferrari della Ferrari, l'abitacolo si caratterizza per ampiezza, eleganza, semplicità e chiarezza degli strumenti. L'interfaccia e i comandi tattili uniscono il meglio del mondo fisico e di quello digitale, rendendo il viaggio più piacevole e senza il rischio di distrazioni a causa di complicati display. È dunque evidente l'effetto, in questa occasione, del nuovo linguaggio creativo ad opera di LoveFrom, il collettivo di design diretto da Jony Ive (ex capo del centro stile Apple) e Marc Newson.

«Con Ferrari Luce - ha spiegato il presidente John Elkann - ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà, rafforzando la tradizione Ferrari di anticipare e plasmare il futuro. Come sempre, la nostra ricerca ed eccellenza ingegneristica sono state messe al servizio delle emozioni di guida, senza compromessi. E Roma, luogo simbolo della nostra prima vittoria, diventa il punto di partenza per una Ferrari che illumina il futuro e apre nuovi orizzonti».

E il sound, asse portante di una Ferrari? La macchina è stata presentata con un forte sottofondo musicale per mantenere la sorpresa. La rassicurazione: Dna Ferrari mantenuto. Il ceo Benedetto Vigna: «Un'azienda dimostra la sua leadership quando ha il coraggio di osare e di affrontare la sfida delle nuove tecnologie. E Ferrari offre una nostra inedita visione dell'elettrificazione. Mai come oggi offriamo la massima libertà di scelta ai clienti: in linea con la nostra convinzione nella neutralità tecnologica, siamo i primi al mondo ad affiancare l'architettura full-electric a quella ibrida e termica per delle vetture sportive».

Maranello vuole andare incontro a coloro che non trovano piena risposta nei modelli esistenti, perché troppo sportivi, o per una motorizzazione che magari non attira. «Luce è una vera sport car - afferma Enrico Galliera, direttore commerciale e marketing - ma con il comfort e lo spazio di un'auto più grande. Ci aspettavamo un forte interesse dal mondo tech e dalle energie rinnovabili, in particolare da California e Nord Europa, ma stiamo ricevendo richieste un po' da tutto il mondo».

Ferrari Luce utilizza celle della coreana Sk on ed è assemblata nell'e-Building di Maranello, dove vengono prodotti tutti i componenti elettrici. «Garantiremo che le macchine saranno in vita per sempre - precisa il manager - con la possibilità di aggiornare la vettura in ottica Ferrari Forever, a partire dalla batteria».