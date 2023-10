Comprare una Ferrari in criptovalute: ecco il Paese dove sarà possibile

Novità importanti nel mondo delle auto di lusso. Il noto marchio italiano Ferrari ha iniziato ad accettare pagamenti in criptovaluta per le sue vetture sportive negli Stati Uniti ed estenderà lo schema all'Europa a seguito delle richieste dei suoi facoltosi clienti. A darne notizia è stata l’agenzia Reuters. Secondo il direttore commerciale e marketing dell’azienda di Maranello, Enrico Galliera, le criptovalute hanno compiuto sforzi per ridurre la loro impronta di carbonio attraverso l'introduzione di nuovi software e un maggiore utilizzo di fonti rinnovabili.

I clienti Ferrari

“Il nostro obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030 lungo tutta la nostra catena del valore – ha dichiarato Galliera – è assolutamente confermato” . Il direttore ha spiegato che molti clienti Ferrari sono “giovani investitori che hanno costruito le loro fortune intorno alle criptomonete”. E ha aggiunto: “Altri sono investitori più tradizionali, che vogliono diversificare i loro portafogli” .

Il mercato americano

Nella prima metà di quest'anno, la casa di Maranello ha spedito più di 1.800 auto nella regione delle Americhe, che comprende anche gli Stati Uniti. Galliera non ha specificato quante auto si aspetta di vendere attraverso le criptovalute, ma ha ribadito che il portafoglio ordini dell'azienda è forte e completamente prenotato fino al 2025.

Le criptovalute nel mondo dello sport

I risultati di una recente analisi effettuata da Adweek, hanno evidenziato come negli Usa l’86% delle persone ha sentito parlare delle criptovalute, ma solo il 16% le ha usate. Queste monete virtuali, in America ma anche in Italia, stanno in ogni caso diventando un fenomeno sempre più travolgente e il numero di coloro che fa uso di criptovalute è in crescita continua, grazie soprattutto agli investimenti milionari nel mondo dello sport. Il mercato di queste nuove monete virtuali approfitta della profonda crisi delle società sportive, per aumentare il giro d’affari e attrarre nuovi investimenti.

Il bilancio della Ferrari

La Ferrari, intanto, ha chiuso il secondo trimestre del 2023 con "risultati eccezionali": ricavi netti pari a 1,47 miliardi di euro, in aumento del 14,1% rispetto all'anno precedente, con consegne totali pari a 3.392 unità, sostanzialmente invariate rispetto al secondo trimestre 2022 e in linea con i piani per l'anno. L'ebitda adjusted è pari a 589 milioni, in crescita del 31,9% rispetto all'anno precedente e l'utile netto adjusted a 334 milioni (+33%). La casa di Maranello ha rivisto al rialzo le previsioni finanziarie per il 2023, con ricavi netti a 5,8 miliardi a fronte della stima precedente di 5,6 (5,1 miliardi nel 2022).