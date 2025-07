Fiera Milano: il consiglio di amministrazione approva i risultati consolidati al 30 giugno 2025

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. (“Fiera Milano” e/o la “Società”), leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale, ha approvato in data odierna i risultati consolidati al 30 giugno 2025

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Francesco Conci, ha commentato: “Il primo semestre 2025 segna una tappa importante nell’attuazione del nostro Piano Strategico: stiamo trasformando una visione strategica in risultati concreti, attraverso un modello di business solido e diversificato. La crescita dei ricavi del 23% e un EBITDA che raggiunge i 63 milioni di euro confermano la nostra capacità di generare valore, rafforzare la posizione di Fiera Milano tra i principali hub fieristico-congressuali europei e garantire solidità patrimoniale anche in contesti volatili. La qualità dei risultati emerge chiaramente dalla forte generazione di cassa e dal contributo trasversale di tutte le nostre linee di business. Il calendario fieristico del semestre ha visto il successo di eventi consolidati come TUTTOFOOD, The Innovation Alliance e il Salone del Mobile, affiancati da format al debutto quali NetZero Milan e Artigiano in Fiera – Anteprima d’Estate. Parallelamente, il settore congressuale ha registrato una crescita del 52%, trainato da appuntamenti internazionali di primo piano come il Congresso EHA e l’Annual Meeting della Asian Development Bank. Anche i servizi mostrano un trend strutturalmente positivo, con una crescita quasi a doppia cifra. Nel secondo semestre entreranno in gioco driver di crescita ulteriori, a partire dall’avvio dei lavori per il Milano Ice Park che rafforza il nostro presidio anche nel segmento dei grandi progetti infrastrutturali. In parallelo, l’acquisizione del 51% di Expotrans ci consentirà di ampliare l’offerta integrata di servizi e migliorare l’efficienza operativa. Sempre in linea con il Piano Strategico, l’ingresso in EMAC – in partnership con Italian Exhibition Group – apre nuove prospettive di sviluppo sul segmento delle auto d’epoca e getta le basi per future sinergie tra i due gruppi fieristici. Alla luce di queste dinamiche, abbiamo rivisto al rialzo la guidance 2025, con ricavi attesi tra i 350 e i 370 milioni di euro e un EBITDA compreso tra 115 e 125 milioni. Una revisione che riflette non solo l’andamento positivo del business, ma anche la nostra fiducia nella capacità del Gruppo di cogliere le opportunità di mercato e consolidarsi come piattaforma internazionale per la crescita delle imprese. In questo percorso, il riconoscimento ricevuto dall’ESG Identity Corporate Index – che ci colloca al primo posto tra le Small Cap – rappresenta un’ulteriore conferma della coerenza tra i nostri risultati e i valori di sostenibilità, responsabilità e visione di lungo termine che guidano le nostre scelte”.

Risultati 30 giugno 2025

Nei primi sei mesi del 2025 i Ricavi Consolidati ammontano a 177,9 milioni di euro, in aumento di 33,5 milioni di euro rispetto ai primi sei mesi del 2024. Nel periodo si sono svolte 39 manifestazioni fieristiche (28 in Italia e 11 all’estero, 19 direttamente organizzate e 20 ospitate), 59 eventi congressuali (di cui 25 con annessa area espositiva) per un totale di 903.511 metri quadrati totali occupati.

L’andamento positivo dei Ricavi nel semestre riflette sia un effetto performance, legato al rafforzamento dei risultati organici, sia ad un effetto calendario. In particolare, il periodo ha beneficiato della presenza di manifestazioni pluriennali relative al più grande evento europeo dedicato alle soluzioni a servizio dell’industria manifatturiera “The Innovation Alliance” e della manifestazione biennale TUTTOFOOD, a fronte dell’assenza, nel medesimo periodo dell’esercizio precedente, di manifestazioni biennali ospitate negli anni pari, quali Mostra Convegno Expocomfort e Transpotec & Logitec. Hanno inoltre contribuito il buon andamento delle manifestazioni annuali, l’eccellente performance dell’attività congressuale, la maggiore penetrazione dei servizi e l’ampliamento dell’offerta logistica conseguente all’acquisizione del gruppo Expotrans. Il semestre ha visto anche l’introduzione di nuove manifestazioni, tra cui NetZero Milan e Artigiano in Fiera - Anteprima d'Estate.

I Ricavi del settore operativo Attività Fieristiche Italia nei primi sei mesi dell’anno si attestano a 137,4 milioni di

euro e presentano un incremento di +18,0 milioni di euro rispetto al primo semestre 2024. Nei primi sei mesi

dell’anno si sono svolte in Italia 28 manifestazioni fieristiche.

A gennaio, si è svolta la seconda edizione di Milano Home, con oltre 600 brand (34% esteri), affiancata da Quick&More e PTE – Promotion Trade Exhibition. I tre eventi in contemporanea hanno superato i 32.000 visitatori. Febbraio ha visto il ritorno degli appuntamenti moda con Milano Unica (oltre 700 espositori), MIDO (quasi 1.200 espositori, 42.000 presenze da 168 Paesi) e il polo accessorio (MICAM, Mipel, TheOneMilano, Milano Fashion&Jewels) con 40.449 visitatori, il 45% esteri. Hanno seguito Lineapelle (quasi 1.000 espositori e 24.977 operatori) e la prima edizione a Rho di BIT (più di 200 espositori da 64 Paesi), MyPlant & Garden (oltre 700 espositori, 27.000 presenze) e Filo, dedicata ai filati. A marzo, si è tenuta la prima edizione di Racquet Trend Expo, il primo evento sportivo B2C organizzato da Fiera Milano, con oltre 100 espositori, seguita da Fa’ la cosa giusta! con 52.200 visitatori e quasi 500 espositori. Aprile ha visto il ritorno del Salone del Mobile, con 302.548 presenze oltre 1000 espositori da 37 Paesi. Sempre ad aprile, si sono svolte Sì Sposaitalia Collezioni (oltre 200 brand da 21 Paesi) e Miart (179 gallerie da 31 nazioni). A maggio, si è svolta TUTTOFOOD (95.000 visitatori professionali, 25% esteri), seguita da Made in Steel, Issa Pulire, Lamiera, e dalla prima edizione di NetZero Milan, expo-summit sulla decarbonizzazione industriale. Sempre a maggio si è tenuta The Innovation Alliance (con Ipack-Ima, Print4All, Greenplast e Intralogistica Italia), con oltre 108.000 presenze da 143 Paesi e 1.857 espositori. Tra le novità più significative, si segnala il debutto di Artigiano in Fiera – Anteprima d’Estate, che ha accolto oltre 200.000 visitatori e quasi 800 artigiani da 50 Paesi.

Nel primo semestre 2025 i ricavi del settore Attività Fieristiche Estero si attestano a 4,3 milioni di euro, grazie allo svolgimento di manifestazioni consolidate in aree strategiche per l’internazionalizzazione del Gruppo. In Sudafrica, la dodicesima edizione di Investec Cape Town Art Fair (ICTAF) ha ospitato 124 espositori e accolto 30.000 visitatori, confermandosi la principale fiera di arte contemporanea in Africa. In Brasile, la seconda edizione di Fruit Attraction São Paulo, organizzata dalla controllata locale, ha registrato la partecipazione di 400 brand brasiliani e internazionali, mentre Exposec, giunta alla venticinquesima edizione, ha riunito oltre 800 marchi e 57.000 visitatori, rafforzando la sua posizione di riferimento nel settore Security. Nel secondo trimestre, è ripresa anche l’attività in Cina, con lo svolgimento di diverse manifestazioni fieristiche, tra cui CDIIF – Chengdu International Industry Fair, GITF, Domotex, LET China e International Fastener Show China.

Risultati molto positivi per il settore Congressi, che nel primo semestre 2025 ha registrato ricavi pari a 37,6 milioni di euro, in crescita di oltre il 40% rispetto ai 26,5 milioni dello stesso periodo del 2024, trainati da eventi di rilievo internazionale come l’Asian Development Bank Annual Meeting 2025 e il Congresso della European Hematology Association. Nel semestre sono stati realizzati complessivamente 59 eventi congressuali, tra cui le Convention Zurich e Allianz, e congressi internazionali come EAPC 2025 – ESC Preventive Cardiology, ESH 2025 – European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection e FIF – Salone Professionale di Fisioterapia. Allianz MiCo ha inoltre ospitato appuntamenti scientifici e settoriali di primo piano, tra cui BIO-Europe Spring, focalizzato sull’industria delle scienze della vita, Intergraf e le Riunioni Consultive del Trattato Antartico (ATCM). Il centro congressuale si è confermato polo di riferimento anche per eventi business nazionali, tra cui il Salone del Risparmio (oltre 15.000 partecipanti e più di 400 relatori), Packaging Première & PCD Milan (oltre 8.300 visitatori e più di 300 espositori) e Netcomm Forum (oltre 30.000 ingressi e più di 300 espositori). In occasione della Wizz Air Milano Marathon, ha infine ospitato il Milano Running Festival, su 8.000 mq di area espositiva, con attività di intrattenimento, workshop e presentazioni.

L’EBITDA consolidato del semestre si attesta a 63,1 milioni di euro, in aumento di +8,5 milioni di euro rispetto ai 54,6 milioni registrati nello stesso periodo dell’esercizio precedente. La variazione è principalmente attribuibile al già citato andamento dei ricavi e ai risultati contabilizzati con il metodo del patrimonio netto. Tale effetto è stato parzialmente compensato dal costo per i diritti connessi alla sponsorizzazione dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, dagli oneri derivanti dall’introduzione del Piano di Azionariato Diffuso, dalla presenza di costi di set up di natura non ricorrente legati alla nuova configurazione del quartiere congressuale oltre che l’incremento dell’organico di gruppo inclusivo delle società del gruppo Expotrans.

L’EBIT del semestre ammonta a 37,5 milioni di euro rispetto a 28,7 milioni di euro del primo semestre 2024. La variazione in aumento di +8,8 milioni di euro riflette principalmente l’andamento dell’EBITDA e minori ammortamenti ed è stata parzialmente compensata dalla svalutazione del marchio Mipap Milano Pret-à-Porter.

La gestione finanziaria registra un saldo negativo di (5,8) milioni di euro, rispetto a (3,8) milioni di euro nel 2024. La variazione, pari a (2,1) milioni di euro, è principalmente riconducibile all’aumento degli oneri finanziari su attività in leasing a seguito della revisione del tasso di attualizzazione e al fair value delle quote in fondi comuni di investimento ESG. Il Risultato netto del semestre ammonta a 23,1 milioni di euro, in aumento di +0,5 milioni di euro a fronte di un Risultato Netto di 22,6 milioni di euro nel primo semestre 2024. L’Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2025, non comprensivo della lease liability IFRS 162, presenta una disponibilità finanziaria netta di 119,1 milioni di euro rispetto a una disponibilità finanziaria netta di 77,8 milioni di euro al 31 dicembre 2024. L’incremento riflette principalmente la generazione di cassa conseguente ai risultati conseguiti nel semestre e alla variazione degli acconti incassati sia per le manifestazioni future che per i XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Tale effetto è stato parzialmente compensato dal pagamento dei dividendi e dall’ impatto finanziario connesso all’acquisizione di Expotrans.

Prevedibile evoluzione della gestione

Il 2025 si conferma come un anno di ulteriore sviluppo per Fiera Milano, sostenuto da un calendario fieristico particolarmente ricco e da un effetto di stagionalità favorevole, tipico degli anni dispari. Il programma fieristico dell’anno include le principali manifestazioni biennali organizzate direttamente dal Gruppo – HOST, Sicurezza e Made – a cui si affianca la biennale TUTTOFOOD e il ritorno dell’Innovation Alliance con la mostra pluriennale IPACK-IMA. A ciò si aggiunge l’ampliamento del portafoglio eventi organizzati, con nuove manifestazioni – tra cui Net Zero Milan e HOST Arabia (Arabia Saudita) – il ritorno a Milano di eventi internazionali itineranti di rilievo, come Gastech, già ospitato nel 2022, e l’introduzione di Artigiano in Fiera – Anteprima d’Estate tra le manifestazioni ospitate.

Nonostante un contesto macroeconomico ancora incerto e caratterizzato da elementi di volatilità, nel primo semestre il business organico ha registrato performance superiori alle attese nelle principali aree di attività. Particolarmente significativo l’andamento del business congressuale, che nel primo semestre 2025 ha registrato una crescita superiore al 40%, trainata da eventi di rilievo internazionale come l’Asian Development Bank Annual Meeting 2025 e il Congresso della European Hematology Association, confermando la centralità strategica di Allianz MiCo nel panorama congressuale europeo. Prosegue inoltre il rafforzamento dei servizi fisici e digitali, che confermano una crescita del +10% e una tendenza strutturalmente positiva. Positivi anche i risultati del business fieristico, sostenuto da manifestazioni di riferimento quali BIT e TUTTOFOOD, entrambe con risultati superiori alle attese.

Nel secondo semestre, le performance del gruppo potranno inoltre ulteriormente beneficiare dell’impatto positivo del consolidamento a partire da maggio di Expotrans, società leader nella logistica per fiere, nonché degli impatti derivanti dall’aggiudicazione della gara relativa alla progettazione, gestione operativa e dismissione delle infrastrutture temporanee che saranno ospitate presso il quartiere fieristico di Rho in occasione degli eventi olimpici di speed skating e hockey su ghiaccio.

Alla luce di tali elementi, il Gruppo ha rivisto al rialzo le stime per l’esercizio 2025, prevedendo:

• Ricavi compresi tra 350 e 370 milioni di euro (rispetto al precedente intervallo di 320–340 milioni);

• un EBITDA compreso tra 115 e 125 milioni di euro (rispetto alla precedente stima di 110–120 milioni).

La disponibilità finanziaria netta al 31 dicembre 2025 è confermata in un range compreso tra 100 e 110 milioni di euro, inclusiva degli effetti connessi all’acquisizione di Expotrans per complessivi 14,7 milioni di euro, che riflettono il cash-out per l’acquisto della partecipazione, la valorizzazione della put option e la posizione finanziaria netta della società acquisita.

ACQUISITO IL 35% DI EMAC S.R.L., ORGANIZZATORE DI MILANO AUTOCLASSICA, NELL’AMBITO DI UN’ALLEANZA STRATEGICA CON ITALIAN EXHIBITION GROUP PER LO SVILUPPO DEL SETTORE AUTO D’EPOCA TRA MILANO E VICENZA

In data 18 luglio 2025 Fiera Milano ha perfezionato l’acquisizione del 35% del capitale sociale di EMAC S.r.l., società organizzatrice della manifestazione Milano AutoClassica, uno degli eventi B2C di riferimento in Italia nel settore delle auto d’epoca e sportive (l’”Operazione”). L’Operazione rientra tra le iniziative previste dal Piano Strategico 2024–2027, con l’obiettivo di rafforzare il portafoglio manifestazioni e lo sviluppo dell’attività organizzativa diretta. Milano AutoClassica, che si svolge annualmente presso il quartiere fieristico di Rho dal 2012, ha registrato nell’edizione di novembre 2024 oltre 30.000 visitatori e più di 4.500 vetture esposte, generando per Fiera Milano un contributo medio pari a 500.000 euro per edizione come manifestazione ospitata. L’ingresso in EMAC avviene in alleanza con Italian Exhibition Group (IEG) e Mosaico S.r.l., società riconducibile ad Andrea Martini. Le tre realtà detengono le seguenti quote della nuova compagine: Fiera Milano: 35%, IEG: 35%, Mosaico: 30%. EMAC è titolare non solo del brand Milano AutoClassica, ma anche di Vicenza Classic Car Show (VCCS), nuova manifestazione lanciata nel 2024 a Vicenza e integrata in EMAC a seguito dell’accordo tra le parti. Questa doppia titolarità mira a sviluppare una piattaforma nazionale di riferimento nel settore delle auto classiche, coordinando l’offerta fieristica tra Nord-Est e Lombardia.

L’Operazione consente a Fiera Milano di garantire continuità e presidio strategico sulla manifestazione Milano AutoClassica, preservandone i margini e rafforzandone il potenziale evolutivo; al contempo, permette di costruire una piattaforma italiana integrata nel settore dell’auto d’epoca. L’accordo apre inoltre la strada allo sviluppo di sinergie commerciali e di comunicazione tra Milano AutoClassica e Vicenza Classic Car Show, con l’obiettivo di ottimizzare target, contenuti e visibilità, e rafforza la cooperazione industriale con Italian Exhibition Group, promuovendo logiche di sistema tra i due principali gruppi fieristici italiani quotati.

PERFEZIONATO IL CLOSING DELL’ACQUISIZIONE DEL 51% DI EXPOTRANS, LEADER NELLA LOGISTICA

PER EVENTI: RAFFORZATA L’OFFERTA INTEGRATA DI SERVIZI PER IL SISTEMA FIERISTICO

Nel corso del secondo trimestre 2025 è stata perfezionata l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Expotrans S.p.A., società leader in Italia nei servizi di logistica per fiere, congressi ed eventi internazionali. L’operazione si inserisce nella strategia delineata dal Piano Strategico 2024–2027, che prevede un’espansione del Gruppo lungo la catena del valore e il rafforzamento del posizionamento di Fiera Milano come fornitore di servizi integrati per espositori e organizzatori. In particolare, l’acquisizione di Expotrans consente di internalizzare la gestione della logistica fieristica, ottimizzando i flussi di movimentazione merci all’interno del quartiere espositivo di Rho e ampliando l’offerta nei servizi di spedizione nazionale e internazionale. Per maggiori dettagli sull’operazione, si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 15 aprile 2025.

ASSEGNATI A FIERA MILANO I TEMPORARY INFRASTRUCTURE WORKS PER IL MILANO ICE PARK (MILANO SPEED SKATING STADIUM & MILANO RHO ICE HOCKEY ARENA) PER UN VALORE DI 30,7 MILIONI DI EURO

Fiera Milano è risultata vincitrice della consultation indetta dalla Fondazione Milano Cortina 2026 per l’appalto dei servizi relativi alla progettazione, gestione operativa e dismissione delle infrastrutture temporanee che saranno ospitate presso il quartiere fieristico di Rho in occasione degli eventi sportivi di pattinaggio di velocità e hockey sul ghiaccio del 2026. Le attività comprendono un ampio ventaglio di interventi infrastrutturali temporanei finalizzati a garantire la piena funzionalità degli spazi destinati alle competizioni sportive. Gli interventi interesseranno in particolare i padiglioni 13 e 15, sede delle competizioni di speed skating, e i padiglioni 22 e 24, dedicati ai tornei di hockey su ghiaccio. Il valore complessivo del contratto è pari a circa 30,7 milioni di euro. Lo scorso 18 giugno, Fiera Milano e Fondazione Milano Cortina 2026 hanno sottoscritto un Interim Agreement vincolante, volto a regolare la prima fase esecutiva delle attività che troveranno la propria disciplina nel contratto definitivo di appalto, attualmente in fase di definizione. L’esecuzione delle attività inizierà nel corso del secondo semestre 2025 e si concluderà nel primo semestre 2026.

FIERA MILANO AI VERTICI DELL’ESG IDENTITY CORPORATE INDEX 2025

Fiera Milano si è classificata al primo posto nella categoria “Small Companies” dell’ESG Identity Corporate Index 2025, l’indice sviluppato da ET.Group e presentato il 18 giugno 2025 alla ESG Business Conference, che misura la capacità delle aziende di integrare in modo autentico la sostenibilità nel proprio modello di business. Con uno dei punteggi più alti dell’intero indice, Fiera Milano è stata riconosciuta tra i Top Performer ESG Identity, grazie a un’identità ESG solida e riconoscibile, costruita a partire da un purpose chiaro e tradotta in una governance coerente, in una cultura aziendale orientata all’impatto positivo e in una proposta di valore allineata ai principi ESG. Tra gli elementi distintivi riconosciuti figurano: l’attenzione concreta all’impatto generato su persone, comunità, ambiente e stakeholder, l’investimento continuo nello sviluppo del capitale umano e l’adozione di strumenti di finanza sostenibile.

L’identità ESG di Fiera Milano si consolida così come un asset distintivo e pienamente coerente con i valori del Gruppo, rafforzandone il ruolo di piattaforma di contenuti, idee e relazioni capace di contribuire attivamente a modelli di sviluppo più sostenibili.