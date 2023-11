Fiera Milano in crescita oltre le aspettative: ricavi +10%

Risultati oltre le aspettative dei primi nove mesi del 2023 per Fiera Milano con ricavi a 177,8 milioni di euro, in crescita di 16 milioni (+10%) rispetto allo stesso periodo del 2022; Ebitda pari a 56,2 milioni di euro, in miglioramento del 13% (+6,3 milioni); Ebit salito a 17,8 milioni di euro, in miglioramento del 27% (+3,7 milioni); Risultato netto a quota 23,7 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto ai 0,9 milioni di euro registrati nei primi nove mesi del 2022. Questi i dati più importanti dei risultati consolidati al 30 settembre 2023 approvati dal consiglio di amministrazione di Fiera Milano Spa, leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale.

“Nei primi nove mesi dell’anno il Gruppo ha registrato risultati sopra le aspettative con crescita di ricavi ed ebitda a doppia cifra e un utile netto in significativo miglioramento rispetto al 2022. Alla luce delle ottime performance conseguite, e in considerazione della visibilità sul quarto trimestre, che conferma risultati superiori alle attese, il Gruppo è in grado di rivedere a rialzo il target di Ebitda per l’esercizio 2023 nel nuovo range di 85-90 milioni di euro, rispetto alla precedente previsione di 70-80 milioni di euro”, spiega Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano .

“La robusta generazione di cassa realizzata nel periodo consente inoltre di settare un target migliorativo di disponibilità finanziaria netta a fine anno, nell’ordine di 55-60 milioni di euro, rispetto ai 30 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2022 - sottolinea l’ad -. Tali proiezioni sul 2023 sono in linea con le previsioni che erano state delineate nel 2021 nell’ambito del piano strategico CONN.E.C.T. 2025, a conferma della solidità del modello di business e della capacità di Fiera Milano di gestire in modo adeguato gli impatti negativi su prezzi e costi derivanti dalle dinamiche macro e socio-economiche che hanno caratterizzato il periodo dal 2021 ad oggi”.

“Guardando al futuro, siamo orgogliosi di confermare che Fiera Milano è stata scelta per ospitare nel 2024, per la seconda volta in tre anni, la prossima edizione di CPHI, il più grande evento mondiale dedicato al settore farmaceutico, per cui ci attendiamo più di 50 mila visitatori e 2.500 espositori da oltre 170 Paesi - prosegue Franceso Conci che aggiunge: “Accanto agli obiettivi economico-finanziari, continua l’impegno del Gruppo nello sviluppo di un modello di business sempre più sostenibile. Per rafforzare la governance e il presidio delle tematiche Esg il comitato endo-consiliare Comitato Sostenibilità è al lavoro per definire le linee di indirizzo strategico di un nuovo piano di sostenibilità. A conferma del sempre maggior impegno del Gruppo su queste tematiche siamo orgogliosi di condividere che Fiera Milano è stata premiata con il riconoscimento Sustainability Award Top Esg score da Elite-Borsa Italiana e Forbes”.

Nei nove mesi del 2023 si sono svolte 47 manifestazioni fieristiche - 32 in Italia e 15 all’estero, 22 direttamente organizzate e 25 ospitate -, 75 eventi congressuali (di cui 33 con annessa area espositiva) per un totale di 1.243.474 metri quadrati totali occupati. Ottimi risultati per il settore operativo Congressi, che è tornato ai livelli pre-Covid in anticipo rispetto alle previsioni di mercato. I ricavi nei primi nove mesi del 2023 per questa divisione si sono attestati a 33,8 milioni di euro, rispetto ai 29,9 milioni di euro nel 2022.

L’Indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2023, non comprensivo della lease liability Ifrs162, presenta una disponibilità netta di 61,5 milioni di euro rispetto a quella di 29,8 milioni al 31 dicembre 2022. Il miglioramento di 31,7 milioni di euro riflette il cash flow generato dall’attività operativa nei primi nove mesi dell’anno, che comprende la dinamica di circolante relativa gli acconti incassati per le manifestazioni in svolgimento nei mesi successivi.

Il Gruppo Fiera Milano, “coerentemente con quanto previsto dal piano strategico CONNE.C.T. 2025 - la cui implementazione risulta in linea rispetto alle previsioni - si sottolinea in una nota - continuerà a perseguire i suoi obiettivi facendo leva sul completamento della trasformazione tecnologica e digitale, su una maggiore penetrazione dei servizi e sul rafforzamento del portafoglio manifestazioni e congressi, anche attraverso la definizione di accordi con partner strategici per lo sviluppo internazionale e il lancio di nuovi concept fieristici”. il Gruppo quindi “ritiene di poter migliorare le precedenti stime” prevedendo al 31 dicembre 2023: Ricavi nel range di 275-280 milioni di euro, in linea con i livelli pre-pandemici del 2019; Ebitda nel range di 85-90 milioni di euro, rispetto alla precedente previsione di 70-80 milioni di euro; di disponibilità Finanziaria netta nel range di 55-60 milioni di euro, rispetto al valore di Disponibilità Finanziaria netta registrato al 31/12/2022 pari a 29,8 milioni.

Sul fronte dell’ambiente, il Comitato Sostenibilità ha già avviato la definizione di un nuovo Piano di Sostenibilità e il cda, per ridurre l’impronta carbonica della Società, ha approvato un’operazione per implementare e ampliare l’impianto fotovoltaico all’interno del processo già avviato per favorire la transizione energetica. Fiera Milano si è inoltre confermata sul podio di due importanti riconoscimenti promossi da UFI-The Global Association of the Exhibition Industry, premi riservati alle migliori iniziative che favoriscono lo sviluppo sostenibile nel mondo fieristico a livello globale. Per il secondo anno consecutivo, si è confermata sul podio dell’UFI-Sustainable Development Award 2023 ("Best engagement programme for stakeholders"), con l’innovativa proposta di allestimenti sostenibili derivanti dal riciclo della moquette sviluppata da Fiera Milano-Nolostand, in partnership con Montecolino Spa. E per il primo anno è salita sul podio dell'Operations & Services Award con il progetto di misurazione dell’impronta carbonica generata dai propri eventi, secondo la metodologia LCA (Life Cycle Assessment). Nel terzo trimestre è stata premiata da Elite (Borsa Italiana), Kon Group, Forbes, Azimut e Altis con il riconoscimento “Sustainability Award Top Esg score”.