Fiera Milano e Ifema Madrid, allenza per lanciare Fruit Attraction in Brasile

Fruit Attraction, la fiera professionale leader in Europa per la commercializzazione di frutta e verdura, organizzata da Ifema Madrid e Fepex, dopo 14 edizioni avvia un importante processo di internazionalizzazione sui mercati dell’America Latina lanciando, co-organizzata da Ifema Madrid e Fiera Milano, Fruit Attraction São Paulo che terrà la sua prima edizione in Brasile al São Paulo Expo & Convention Centre, dal 16 al 18 aprile 2024. Progetto presentato in occasione dell’apertura della 15a edizione di Fruit Attraction a Madrid, presenti l’ambasciatore brasiliano in Spagna, Orlando Leite Ribeiro, il direttore generale di Ifema Madrid, Juan Arrizabalaga e il direttore Business development del Gruppo Fiera Milano, Andrea Sozzi.

"Fruit Attraction" è uno dei principali emblemi internazionali di Ifema Madrid, partner ideale in grado di offrire garanzia di successo nei processi di internazionalizzazione che riunisce ogni anno 90.000 operatori professionalli provenienti da 137 Paesi e 1.800 aziende di tutto il mondo e che richiama i principali acquirenti delle grandi catene di distribuzione. Numeri che ne fanno il più importante evento business in Europa nel settore ortofrutticolo e un riferimento mondiale. Progetto particolarmente adatto dunque per esportare il marchio Fruit Attraction perché il Brasile è un Paese ricco di prodotti ortofrutticoli. “Grazie a questa alleanza con Fiera Milano, con cui abbiamo già collaborato su altri fronti, Fruit Attraction São Paulo nasce con le migliori garanzie e un grande potenziale", ha affermato Juan Arrizabalaga.

"Siamo entusiasti di collaborare con Ifema Madrid in un progetto così interessante. Attraverso Fiera Milano Brasil, uno dei principali organizzatori di fiere del mercato brasiliano, siamo profondamente radicati nell'ecosistema e abbiamo immediatamente compreso il potenziale di Fruit Attraction a San Paolo - ha sottolineato Andrea Sozzi -. La forza del marchio Fruit Attraction, unita alla nostra solida piattaforma industriale locale e al nostro team di talento, guidato dal nostro amministratore delegato Mauricio Duval Macedo, garantirà il successo di questa iniziativa. Crediamo che, nell'attuale scenario di mercato, la cooperazione sia fondamentale per gli organizzatori di fiere per prosperare e sfruttare le opportunità che si presentano a livello globale, unendo le capacità e gli asset per creare valore per espositori e buyer".

L'alleanza prevede una divisione delle responsabilità per garantire il successo organizzativo e operativo della fiera. Così, Ifema Madrid è responsabile delle attività commerciali, della definizione e della gestione del congresso, della comunicazione, della promozione dell'evento e supervisiona le azioni commerciali svolte dalla sua delegazione in Brasile. Fiera Milano si occupa della produzione, della logistica e dell'amministrazione della fiera, oltre a condividere gli aspetti di comunicazione e la promozione dell'evento con Ifema Madrid.

Fruit Attraction São Paulo avrà una superficie espositiva di 9.000 metri quadrati e 200 espositori provenienti da tutto il mondo ed è previsto lo sviluppo di un programma dedicato ai guest buyer internazionali che riunirà 250 ospiti.

BRASILE LEADER PER FRUTTA E VERDURA IN AMERICA LATINA

Il programma di internazionalizzazione di una delle fiere più importanti al mondo del settore agroalimentare arriva in Brasile, il più grande mercato dell'America Latina, con l’obiettivo di diventare un punto di incontro commerciale di successo per il settore ortofrutticolo professionale, integrando la catena del valore e promuovendo il commercio transfrontaliero tra America ed Europa. In particolare, il Brasile è tra i cinque maggiori produttori di frutta e verdura al mondo, con oltre 40 milioni di tonnellate nel 2020, e come il più grande mercato di tutta l'America Latina, con oltre 212 milioni di abitanti. L'agricoltura rappresenta il 6% del Pil del Brasile, che rimane leader nel continente per la produzione di banane, agrumi, ananas e mais, tra gli altri. Le sue esportazioni rappresentano il 35% del totale di quelle del Latam, che ne fanno un mercato dal grande potenziale di crescita.