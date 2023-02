Le fiere dell'accessorio moda conquistano i buyer: +25%

Visitatori professionali in crescita - per l'esattezza 48.276 - e forte interesse dei compratori stranieri per MICAM Milano, MIPEL, TheOneMilano e HOMI Fashion&Jewels le manifestazioni dedicate alla moda e all’accessorio che hanno chiuso con successo in Fiera Milano (Rho), le edizioni di inizio 2023 alle quali erano presenti oltre 1.800 aziende espositrici con le nuove collezioni di tendenza.

Importante il dato dei buyer italiani e stranieri +25% rispetto all'edizione precedente tenendo conto che oltre il 50% di loro proveniva dall'estero che sottolinea come il mercato si stia consolidando. Le performance migliori dei Paesi europei interessano da Germania, Francia, Regno Unito, Grecia e Spagna; ottimi anche i risultati registrati da Paesi più lontani come Corea del Sud, Giappone e Kazakistan.

A certificare la centralità e l’importanza delle fiere fashion la presenza dei rappresentanti del Governo come i ministri Daniela Santanché e Matteo Salvini, il viceministro Valentino Valentini, i sottosegretari Lucia Albano e Paola Frassinetti e i rappresentanti delle istituzioni locali - primo fra tutti il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana - che hanno visitato le fiere come punto di vista privilegiato sulle dinamiche del settore: in particolare hanno ricordato l’importanza di fare sistema tra i vari comparti rappresentati, l’inimitabilità del Made in Italy, la centralità del ruolo della formazione per garantire la competitività e hanno sottolineato l’indotto del turismo dedicato alla moda, che rappresenta una parte importante delle presenze registrate in Italia e, soprattutto, a Milano.

Seguitissimi gli appuntamenti di approfondimento che hanno trattato temi importanti per il settore come sostenibilità, innovazione e tendenze. In primo piano anche il ruolo della formazione che è stata anche al centro dell’incontro l’evento “Formazione, orientamento, certificazione delle competenze: Confindustria Moda, Rete TAM e Unioncamere per la crescita dei talenti”. L’incontro, che si inserisce in un ampio percorso di formazione voluto dalle associazioni di categoria confederate in Confindustria Moda, ha puntato alla valorizzazione delle competenze ed esperienze formative e lavorative degli studenti.

Le quattro fiere hanno portato a Milano il meglio del Made in Italy assieme alle più significative eccellenze internazionali. Ampio spazio anche ai giovani provenienti da tutto il mondo attraverso progetti mirati: i designer della nuova generazione hanno così dimostrato il loro talento, tracciando un percorso fatto di innovazione, creatività e tecnologia che caratterizzerà in futuro i comparti protagonisti dei quattro eventi.

Appuntamento con la prossima edizione di MICAM Milano, Mipel e TheOneMilano dal 17 al 20 settembre 2023 e HOMI Fashion&Jewels dal 15 al 18 settembre 2023, sempre insieme in Fiera Milano Rho.