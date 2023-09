Fiere della moda, visitatori professionali in crescita del 21%

Chiusura con eccellenti risultati in termini di visitatori per le manifestazioni fieristiche dedicate alla moda e all’accessorio moda che si sono svolte in questi giorni nel polo espositivo di Fiera Milano (Rho): Micam Milano, Mipel, The One Milano e Homi Fashion&Jewels Exhibition, sono state visitate da 42.273 operatori professionali provenienti da 129 Paesi con una crescita del 21% rispetto all’edizione di settembre 2022.

I saloni hanno intercettato soprattutto il forte dinamismo dei buyer esteri sempre più interessati ai prodotti made in Italy, testimoniando l’importanza dell’export per il consolidamento della ripresa di tutti comparti produttivi comparti rappresentati.

I dati conclusivi delle manifestazioni evidenziano un ottimo andamento dei visitatori e buyer provenienti da Spagna, Francia e Germania; sul fronte extra Ue ci sono stati il grande ritorno della Cina e le conferme dal Giappone, dal Nord America con Canada e Stati Uniti.

Oltre 2000 i brand che hanno presentato le loro collezioni per la prossima stagione caratterizzate da alto impegno nella ricerca e innovazione, qualità e una forte propensione alla sostenibilità sempre più declinate per venire incontro alla nuova domanda dei consumatori. I giovani, talenti emergenti vitali per settori in continua evoluzione, sono stati ancora una volta protagonisti di tutte le manifestazioni grazie a iniziative e aree speciali dedicate. Estro, talento, ricerca nei materiali e nelle tecnologie produttive, ma anche attenzione al mondo della moda che cambia, hanno caratterizzato le creazioni dei nuovi designer.

Molto seguite anche le occasioni di incontro, di confronto e i talk sugli argomenti più interessanti per il settore: dalla sostenibilità all’intelligenza artificiale, dalle nuove tecniche produttive al futuro del retail.