Fincantieri e Viking lanciano la prima nave da crociera al mondo a idrogeno

Fincantieri e Viking hanno annunciato la costruzione della prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno stoccato a bordo, la "Viking Libra". Attualmente in costruzione presso lo stabilimento Fincantieri di Ancona, la nave sarà consegnata entro la fine del 2026. Questo progetto rappresenta un passo avanti significativo verso la decarbonizzazione del settore crocieristico, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica.

Le innovazioni della Viking Libra

La "Viking Libra" avrà una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate e una lunghezza di 239 metri, con una capacità di ospitare fino a 998 persone in 499 cabine. La nave sarà dotata di un sistema di propulsione a idrogeno di ultima generazione, combinato con celle a combustibile avanzate, in grado di generare fino a sei megawatt di potenza. Questo sistema consentirà alla nave di navigare e operare a zero emissioni, aprendo la possibilità di accedere anche alle aree più sensibili dal punto di vista ambientale.

Un contributo fondamentale al progetto proviene da Isotta Fraschini Motori (Ifm), controllata di Fincantieri specializzata in tecnologie a celle a combustibile. Ifm ha sviluppato un sistema di celle a combustibile a membrana elettrolitica polimerica (Pem), ottimizzato per le operazioni crocieristiche, e soluzioni innovative per il carico e lo stoccaggio dell’idrogeno direttamente a bordo.

Folgiero: “Plasmiamo il futuro del trasporto marittimo”

“Con Viking Libra non solo stiamo consegnando la prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno stoccato a bordo, ma stiamo anche rafforzando il nostro impegno nel plasmare il futuro del trasporto marittimo sostenibile”, ha dichiarato l’ad e dg di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, aggiungendo che “questo traguardo segna un momento fondamentale nel nostro percorso verso il net-zero, pienamente in linea con il nostro piano industriale".

Per Torstein Hagen, presidente e ad di Viking “investire nell'idrogeno rappresenta una vera soluzione a zero emissioni”.

Progetti futuri e partnership

Oltre alla "Viking Libra", Fincantieri e Viking hanno annunciato la costruzione di un’altra nave da crociera alimentata a idrogeno, la "Viking Astrea", con consegna prevista nel 2027. Inoltre, le due aziende hanno firmato un accordo per la costruzione di due nuove navi da crociera, con consegna nel 2031, e un’opzione per ulteriori due unità. Queste navi, basate sulle caratteristiche di successo dei modelli precedenti, saranno costruite nel rispetto delle norme ambientali più recenti e dotate dei più avanzati sistemi di sicurezza.

Un nuovo standard per il settore

La "Viking Libra" non è solo un’innovazione tecnologica, ma un modello per l’adozione su larga scala dell’idrogeno nel settore marittimo.

Questo progetto dimostra come la collaborazione tra aziende leader possa accelerare la transizione verso un futuro più sostenibile, stabilendo nuovi standard di innovazione e responsabilità ambientale.

Con la "Viking Libra", Fincantieri e Viking si confermano pionieri nel settore, pronti a guidare l’industria crocieristica verso un’era di sostenibilità e progresso tecnologico.