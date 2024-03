Fincantieri insieme al Mit di Boston per la ricerca

Fincantieri entra a far parte del prestigioso Industrial Liaison Program del Massachusetts Institute of Technology. Il gruppo guidato dall'amministratore delegato e direttore generale Pierroberto Folgiero potrà così sviluppare dialoghi con ricercatori, docenti e studenti per restare alla frontiera dell'innovazione. La collaborazione si inserisce nel Piano Industriale 2023-2027.

Questo accordo diventerà parte dell'impegno di Fincantieri a innovare e a essere all'avanguardia nello sviluppo di nuove tecnologie su temi strategici, come per esempio la trasformazione digitale - con un focus sull'intelligenza artificiale - e la transizione energetica e marittima sostenibile.

L'Industrial Liaison Program offrirà a Fincantieri e alle sue controllate la possibilità di instaurare relazioni con le altre aziende che fanno parte del programma e con le oltre 1.000 startup collegate al Mit, nonchè opportunità formative per i dipendenti. «L'adesione all'Industrial Liaison Program del Mit - ha dichiarato Folgiero - contribuirà a incrementare la leadership che Fincantieri già esprime nella navalmeccanica ad alto valore aggiunto».