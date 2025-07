Fondazione Enel, nuovo comitato scientifico e sguardo all'estero

Fare impresa, puntando su formazione e ricerca scientifica. È l’obiettivo della Fondazione Enel, guidata da Flavio Cattaneo, che ha presentato il nuovo Comitato scientifico. Ne fanno parte rappresentanti di università di primo piano a livello mondiale, tra cui il Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Harvard. "Tutte le evoluzioni economiche partono da una ricerca scientifica e le imprese che hanno basato il loro sviluppo sull'innovazione sono cresciute più delle altre", ha sottolineato lo stesso top manager. E ancora: "Investire nella ricerca aiuta le aziende a crescere più delle altre, ma perché questo accada, occorre investire in essa, fornendo strumenti e risorse capaci di creare davvero sviluppo tecnologico e visione".

L'attività della Enel Foundation non si limita però all’Italia. All’interno del Piano Mattei, sono stati infatti avviati corsi manageriali sulla transizione energetica in Marocco, programmi per sostenere l’imprenditoria africana nel settore delle energie rinnovabili e iniziative per la creazione di start-up locali. In questo contesto, sono stati inaugurati due centri di formazione, uno in Kenya e uno in Sudafrica. Inoltre, la Fondazione sviluppa progetti anche in America Latina, con l’obiettivo di contribuire concretamente ad affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici. Tra i temi al centro dello studio, la resilienza delle reti elettriche.

L’iniziativa ha ricevuto il sostegno anche del vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, che ha evidenziato il valore strategico del progetto: "La fondazione Enel è uno strumento fondamentale per la crescita dell’Italia" e rappresenta "un passo avanti per favorire la rete della ricerca e dell’innovazione a livello europeo e mondiale".

Con la spinta di Cattaneo, la Fondazione

punta a diventare un punto di riferimento internazionale, capace di connettere il mondo accademico con quello della sperimentazione, con l’obiettivo di promuovere nuove competenze e visioni per affrontare le sfide del futuro.