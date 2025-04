Formazione strategica le sfide del futuro energetico

Ascolta ora 00:00 00:00

Ludoil, gruppo integrato dell’energia, e Digit’Ed, principale realtà italiana nella formazione aziendale, hanno siglato un accordo strategico per la creazione della Corporate Academy Ludoil. Si tratta di un’iniziativa ambiziosa, pensata per realizzare percorsi formativi avanzati, dedicati allo sviluppo delle competenze manageriali in un settore in piena trasformazione.

La partnership nasce in risposta alla rapida evoluzione tecnologica e alla crescente centralità della sostenibilità, due fattori che stanno ridisegnando profondamente il mercato del lavoro e, in particolare, il comparto energetico. L’obiettivo è chiaro: valorizzare e potenziare le competenze interne per sostenere la competitività e affrontare con efficacia la scarsità di talenti esterni.

“Siamo particolarmente lieti di avviare questa collaborazione con il Gruppo Ludoil,” ha dichiarato Davide Vassena, ad di Digit'Ed. “Il settore energetico sta vivendo una fase di profonda evoluzione, e investire nella formazione di un management preparato è fondamentale per guidare questa transizione. Grazie alla presenza di 24ORE Business School all’interno del nostro network, siamo certi di poter offrire a Ludoil percorsi formativi focalizzati sulle competenze chiave per affrontare le sfide del futuro dell'energia, come la trasformazione digitale, la sostenibilità ambientale e la gestione dei dati”.

La nuova Corporate Academy avrà un focus mirato su tematiche cruciali come Digital Transformation, Energia e Ambiente, Big Data e Cybersecurity. I corsi si svolgeranno nelle sedi di Milano e Roma e saranno gestiti grazie all’esperienza della 24Ore Business School, eccellenza riconosciuta nella formazione manageriale con oltre 15.000 studenti formati ogni anno.

Il progetto prevede un programma strutturato di formazione pluriennale, con accesso all’ampia Digital Library di Digit’Ed e una serie di servizi accessori come la formazione linguistica e il coaching personalizzato. Le aree tematiche affrontate spazieranno da Amministrazione, Finanza e Controllo a Logistica e Export, da Governance & Risk Management a General Management e Marketing e Comunicazione.

“La formazione rappresenta da sempre un elemento fondante della nostra cultura aziendale,” ha commentato Luigi Ammaturo, vicepresidente del Gruppo Ludoil.

“Con la Corporate Academy Ludoil realizziamo un’evoluzione coerente con il percorso già intrapreso, strutturando in maniera organica un modello formativo a supporto della crescita delle nostre persone. In un contesto di profonda trasformazione del settore energetico, il rafforzamento delle competenze interne si conferma leva strategica per la competitività e l’attuazione del nostro piano industriale”, ha concluso.