FS, treni più puntuali nel 2025

Il 2025 è iniziato all’insegna della puntualità per i treni delle Ferrovie dello Stato. Un segnale incoraggiante che testimonia l’efficacia degli investimenti messi in campo in questi anni. Con l’estate alle porte, però, i viaggiatori dovranno prepararsi a qualche possibile rallentamento, legato all’apertura di numerosi cantieri su tutta la rete.

"I mesi estivi saranno caratterizzati da un grande numero di interventi", ha spiegato l’amministratore delegato di Rfi, Aldo Isi, in audizione al Senato. "Ogni attività è stata pianificata nei minimi dettagli, sia per quanto riguarda le interruzioni che per la riprogettazione degli orari", ha precisato. Attualmente sono attivi circa 1.200 cantieri al giorno, il 20% in più rispetto al triennio precedente.

Un impegno straordinario, con 115 miliardi di investimenti nei prossimi dieci anni, di cui il 40% dedicato a qualità del servizio, manutenzione e sicurezza. "Vogliamo completare le opere nel minor tempo possibile e con la massima efficacia", ha sottolineato Isi.

Gli interventi riguardano assi strategici come la Torino-Lione, l’AV Brescia-Padova, la Salerno-Reggio Calabria e la Messina-Catania-Palermo. Intanto proseguono anche le assunzioni: nel 2025 sono previste altre 2.

000 risorse per potenziare ulteriormente l’organico, che oggi conta circa 32mila dipendenti. "Rfi è una delle aziende più grandi del Paese – ha ricordato Isi – e continueremo a investire sulle persone, che sono il vero motore del cambiamento e della qualità del servizio".