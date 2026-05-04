Gi Group, nuovo posizionamento in Italia e nel mondo: human skills al centro per rispondere alle trasformazioni del mercato del lavoro

Entro il 2030, si stima che circa il 40% delle competenze oggi richieste subirà cambiamenti significativi o diventerà obsoleto. Nello stesso arco di tempo nasceranno 170 milioni di nuovi posti di lavoro, mentre 92 milioni di ruoli attuali verranno progressivamente sostituiti. In questo contesto di trasformazione, il 59% dei lavoratori dovrà aggiornare o rinnovare le proprie competenze per rimanere competitivo nel mercato.

In uno scenario così dinamico, puntare esclusivamente sulle competenze tecniche non è più sufficiente. Da una parte, la tecnologia tende a sostituire molte attività operative; dall’altra, i percorsi formativi faticano a prevedere con precisione le competenze che saranno necessarie in futuro.

È proprio in questo contesto che Gi Group, principale realtà operativa della multinazionale italiana Gi Group Holding, annuncia un nuovo posizionamento strategico. L’obiettivo è andare oltre i modelli tradizionali di staffing e valorizzare sempre di più le human skills: quell’insieme di capacità e attitudini che permettono alle persone di contribuire oltre i confini del proprio ruolo, adattandosi al cambiamento e portando valore personale.

“Questo riposizionamento nasce in una fase di incertezza globale che rappresenta anche un’opportunità per ripensare la gestione delle risorse umane” – spiega Zoltan Daghero, Managing Director di Gi Group – “Il nostro modello ha sempre combinato una forte presenza sul territorio con una regia centrale coordinata. Oggi integriamo sempre più tecnologie avanzate e intelligenza artificiale nei nostri processi. In questo modo rafforziamo il nostro ruolo di partner strategico sia per le persone, lungo tutto il loro percorso professionale, sia per le aziende, che supportiamo nella crescita in modo agile, competitivo, conforme e inclusivo”.

Al centro di questo nuovo approccio ci sono le persone e il loro potenziale, ma anche le esigenze delle aziende. In linea con l’impegno per il Lavoro Sostenibile, Gi Group ribadisce il valore del lavoro operativo, sottolineandone la dignità e l’impatto sociale: non solo come attività svolta, ma come contributo alla comunità, alla crescita individuale e alla soddisfazione personale. La formazione continua diventa così un elemento chiave di sviluppo.

Parallelamente, le aziende richiedono sempre maggiore affidabilità operativa. La risposta di Gi Group è un modello evoluto chiamato “Smarter Proximity”, che si articola in tre direttrici principali: la specializzazione, attraverso una struttura organizzata per settori e territori; la digitalizzazione, con un uso sempre più esteso delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale per migliorare efficienza e qualità; e la centralizzazione, tramite una gestione coordinata di una rete diffusa di agenzie e hub.

Per raccontare questo nuovo posizionamento, Gi Group lancia una campagna di comunicazione globale su stampa e canali digitali. Il messaggio è chiaro: i titoli di lavoro e le etichette non bastano a rappresentare il vero valore delle persone.

La narrazione mette al centro i lavoratori operativi, evidenziando competenze, responsabilità e contributi che spesso restano invisibili, ma che fanno la differenza tra la semplice esecuzione di un compito e un impatto concreto sulla società e sulla realizzazione personale.

In questo contesto nasce il concept “Beyond”, che riassume la nuova visione: andare oltre i ruoli, oltre le etichette e oltre i propri limiti per generare valore attraverso il lavoro.

“Gi Group è il punto di partenza della storia imprenditoriale di Gi Group Holding.

Dal 1998, questa realtà è cresciuta insieme alle persone e alle aziende che ha supportato, diventando oggi un gruppo globale presente in oltre 30 Paesi” – afferma Stefano Colli-Lanzi, Founder e CEO di Gi Group Holding – “Questo nuovo posizionamento rappresenta una tappa fondamentale del nostro percorso, rafforzando il nostro ruolo in un mercato in continua evoluzione e ribadendo il nostro impegno nel creare valore per persone, imprese e società. Il lavoro non è solo ciò che facciamo, ma anche ciò che rendiamo possibile per gli altri”.