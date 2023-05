Ginvest rafforza il management. Francesca Sabatini entra in CdA

Ginvest rafforza il management con l'obiettivo di affrontare il mercato immobiliare dei prissimi anni in maniera più strutturata. Il gruppo lombardo specializzato nel settore della progettazione, sviluppo, vendita e locazione immobiliare da un lato ha deliberato il passaggio al sistema di amministrazione e controllo monistico, dall'altro ha deliberato la nomina in consiglio di amministrazione Francesca Sabatini nel ruolo di consigliere indipendente e l’introduzione del Comitato di Controllo presieduto da Luca Bassi, attuale Presidente del Collegio Sindacale della società (quest’ultimo organo sarà soppresso una volta completati i passaggi per l’introduzione del completamente il sistema monistico).

Francesca Sabatini è analista finanziario di Banca Profilo con alle spalle una lunga esperienza nel settore finanziario ed immobiliare e già presente nei Cda di altre società del settore. Francesca Sabatini è attualmente responsabile Analisi & Ricerca, Responsabile Investors Relations e Responsabile Ufficio Studi per Banca Profilo. Fino al 2022 ha lavorato per il Gruppo Sator nel ruolo di Investment manager, membro del Comitato Investimenti del fondo Sator Private Equity Fund, Consigliere di Amministrazione in partecipate del Fondo, Presidente di Restart S.p.A. nonché direttore investimenti di Sator S.p.A..

Francesca Sabatini

Parallelamente, Ambrogio Guffanti viene confermato nel ruolo di Presidente esecutivo, Luca Guffanti come Consigliere delegato, Luciano Fustinoni come Consigliere non esecutivo. Infine, Damiano Colombo viene inserito nel Cda della Guffanti A S.p.a. nella quale riveste il ruolo di responsabile della produzione e responsabile della sicurezza. Entrato in azienda nel 2006, grazie all’esperienza pluriennale maturata supporta lo staff aziendale e i committenti sulle tematiche relative alla normativa ambientale. Con procura notarile è stato delegato con ampio mandato a provvedere alla sicurezza nella sede e nei cantieri dell’azienda nei quali riveste anche il ruolo di responsabile qualità, ambiti strettamente correlati tra loro. A lui fa capo infine la produzione cantieristica.

Damiano Colombo

Ginvest comunica infine che il valore della produzione di Gruppo al 31.12.2022 si è attestato a quota 68,5 milioni di euro, mentre l’ebitda margin è pari al 25%.

Il Gruppo Ginvest è attivo nel settore Real Estate dal 1972 ed ha sede Guanzate, in provincia di Como. L’azienda, attraverso le controllate, si occupa della progettazione, sviluppo, vendita e locazione di diverse categorie di proprietà immobiliari: residenziali, per l’industria, per la logistica ed il commercio, plessi scolastici e sportivi e strutture per la sanità. Il mercato di riferimento è principalmente concentrato nell’area a Nord di Milano e fino al confine svizzero, un territorio con un PIL procapite elevato.

Luca Guffanti, Amministratore Delegato di Ginvest, parlando del nuovo sistema di Governance ha sottolineato: “La modifica statutaria e il conseguente passaggio al sistema monistico è una scelta strategica che ha come obiettivo l’apertura del Consiglio di amministrazione di Ginvest S.p.a. a membri indipendenti nell’ottica di una progressiva crescita della società, anche da un punto di vista di Governance. Abbiamo scelto di affidarci a professionisti del settore finanziario ed immobiliare con alle spalle una lunga e riconosciuta esperienza. Riteniamo che questa decisione, ci possa aiutare a migliorare il nostro business a livello prospettico e nella gestione quotidiana dell’azienda”.