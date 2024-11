"Il gioco della fiducia". Così la stabilità favorisce economia e imprese | Segui la diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

La stabilità dei mercati, la tenuta delle istituzioni, le scelte di investimento individuali e quelle dei grandi gruppi industriali. Attorno al "gioco della fiducia" ruotano i piani di crescita e le grandi progettualità. Ma anche le incognite che possono minare lo sviluppo, facendo saltare equilibri e garanzie. La storia stessa ce lo insegna: alcune contingenze possono favorire l'ecomomia e la prosperità, altre invece aprono la strada all'inflazione e all'instabilità. Quali sono le prospettive dell'attuale momento? E cosa influisce oggi sul gioco della fiducia? All'evento torinese de Il Giornale ne discutono Lorenzo Fiorillo (Director Technology, R&D & Digital di Eni), Roberto De Agostini (Head of Media&Public Relations, Banca Mediolanum) e Gregorio Moretti (Head of Organization and People Development Aspi). L'intervista è a cura del vicedirettore del Giornale, Osvaldo De Paolini.

Roberto De Agostini inizia il suo intervento ricordando innanzitutto Ennio Doris: "La fiducia è qualcosa di connaturato al modo di fare banca da sempre: se ho la fiducia del risparmiatore ho i suoi quattrini e se ho fiducia in lui gli presto i soldi. Quando ci sono le crisi di fiducia è un problema, perché vuol dire corsa agli sportelli e crisi di liquidità. Per le banche la fiducia è cruciale. Banca Mediolanum e il suo fondatore hanno fatto qualcosa di più. Il mio presidente ha inventato una banca senza filiali, che all'epoca sembrava una eresia. Ha creato la figura del family banker e ha creato una storia di coerenza e continuità come nel caso Lehman Brothers, che nel 2008 va in default. Si tratta di una cosa impensabile e noi avevamo alcuni prodotti legati a loro. I risparmi di 11mila sottoscrittori si sono evaporati. Avremmo potuto fare come avrebbero fatto gli altri: nulla. Ennio Doris, invece, ha trovato il modo per rimborsare gli 11mila sottoscrittore e, alla fine, lui e Fininvest hanno messo mano ai loro portafogli. Fu qualcosa di inedito, che ci ha permesso di crescere. In 42 anni c'è stata una operazione di verità e autenticità. Ennio Doris si è messo in gioco in prima persona non per vanità, ma per far vedere ai risparmiatori a chi affidavano i propri risparmi. E poi c'è anche una storia di passaggio generazionale incredibile".

Interviene poi Lorenzo Fiorillo: "La fiducia si conquista negli anni con decisioni significative e coerenza. Nel caso dell'Eni, il percorso principale è dato dai target che ci fissiamo anche nell'ambito della decarbonizzazione. L'intelligenza artificiale viene usata come strumento da molto prima che diventasse nota al grande pubblico e rappresenta un metodo. Che noi usiamo per essere più efficaci non solo da un punto di vista economico, ma anche per ridurre le emissioni di un impianto e proteggere la salute dei lavoratori, che così non sono più esposti a rischi". Come misurare a che punto è il punto di metamorfosi dell'Eni, chiede il vicedirettore. "Con l'impegno, gli investimenti e la ricerca nella quale sta laorando Eni".

Gregorio Moretti: "Per noi il percorso fatto è la dimostrazione di come la fiducia sia correlata alla reputazione. La nostra fiducia è nel trasmettere una sensazione di sicurezza e efficienza. La tragedia del ponte Morandi ci ha imposto un grande ripensamento da compiere con forza. L'azienda è sempre stata certa che l'infrastruttura che gestiamo deve essere gestita al meglio, in un piano di trasformazione che doveva trasmettere il nostro impegno per il Paese. Perché è da qui che si vive. Manutenzione, innovazione tecnologica e lavoro sono al centro del nostro piano di trasformazione e che ha permesso un cambiamento totale nella nostra società. Il rebranding serviva per testimoniare un cambiamento, ma c'era anche il rispetto per non sembrare un washing, una ripulitura. In questo anno, approfittando del centenario della prima autostrada italiana (Milano-Lainate) e i sessant'anni della A1, abbiamo lavorato molto su questo affinché dessimo l'idea che siamo eredi di un passato importante".

Per De Agostini l'intelligenza artificiale "rappresenta un momento della storia. Banca Mediolanum ha attivi 57 progetti su di essa. Progetti che hanno lo scopo di efficientare i processi per renderli più veloci e meno costosi per migliorare il servizio al cliente finale. Stiamo utilizzando la AI in modo tale che si possano dimezzare i tempi. Stiamo assistendo a un mix di bravi gestori supportati dall'intelligenza artificiale, che fornisce dati fondamentali in tempi rapidi. Poi però la cosa più importante è la relazione e la fiducia. Ci sono aspetti, soprattutto per chi come Banca Mediolanum fa consulenza al risparmiatore, che esulano dell'algoritmo. Il mio presidente parlava di medici del risparmio. Un'espressione che Ennio Doris ha mutato dopo che un falegname gli ha mostrato dieci milioni, insieme a mani callose di vent'anni di lavoro che non permettevano il lusso di potersi ammalare. Io avrei dovuto avere la 'medicina' polizza assicurativa, ha pensato Doris. Perché all'epoca era tutto diviso. Il medico del risparmio deve avere tutte le medicine per risolvere il problema con il farmaco giusto. Oggi abbiamo 4600 'medici' in Italia e 1200 in Spagna. Il problema più grosso è 'standardizzare' quel medico".

Fiorillo spiega come il supercalcolo sia fondamentale per affrontare le sfide quotidiane di Eni. Ma dove "la persona resta comunque l'elemento più importante. Il know how azienda e la capacità di usare questi strumenti sono fondamentali. L'uomo rimane al centro. Nel nostro Green data center lavoriamo sull'efficientare il consumo energetico. Quando, nel 2010, iniziò il progetto si pensò che un data center deve essere efficiente da un punto di vista energetico. Ancora una volta saper immaginare gli scenari resta in mano alle persone".

Moretti: "Questo sarà l'anno record per gli investimenti, nell'ultima trimestrale abbiamo superato 1,6 miliardi. L'innovazione tecnologica ha una grande imporanza e l'AI è un elemento di supporto nella prevenzione dei comportamenti a rischio. Nella manutenzione delle infrastrutture, per esempio. Stiamo anche pensando a droni e ad automatismi nella guida autonoma, che da noi è ancora lontana a venire, ma ha delle statistiche importanti, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.

Anche garantire una informazione sulla gestione del traffico può essere molto utile e stiamo cercando di essere sempre più precisi e puntuali. Vogliamo però personalizzare sempre più e l'AI rappresenta un elemento che vogliamo mettere a disposizione degli utenti".

