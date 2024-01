Il Gruppo San Donato al check-up per la Borsa

Il 2024 sarà un anno di svolta per il Gruppo San Donato (Gsd). In primis perché, dai tempi della pandemia, il San Raffale di Milano, ospedale simbolo del Gruppo di cliniche, tornerà all`utile. Poi, entro il primo semestre del 2024, la società della famiglia Rotelli aprirà le porte a un nuovo socio finanziario. Un mossa dalla duplice valenza: da una parte il nuovo ingresso definirà il valore del Gruppo propedeutico a una eventuale futura Ipo e, dall`altro, l`investitore avrà un ruolo utile a rafforzare ulteriormente l`internazionalizzazione della società. Un percorso già iniziato nel 2023, anche grazie al lavoro del vicepresidente, il finanziere Kamel Ghribi che ha portato a termine diversi importanti dossier. Da ultimo, la grande acquisizione da 350 milioni di uno dei maggiori gruppi della sanità polacca, l`American Heart of Poland. Si tratta della prima acquisizione europea perché, come dichiarato recentemente da Paolo Rotelli, il mercato sanitario italiano è saturo e la crescita futura non potrà che venire dall`estero. In particolare la società guarda al Middle East. I principali accordi sottoscritti e in via di sottoscrizione sono infatti in Iraq, Egitto, Arabia Saudita, Libia, e Tunisia.

Per la ricerca del socio da mesi la famiglia Rotelli ha affidato un mandato esplorativo alla banca d`affari Morgan Stanley per valutare la valorizzazione di una quota del 20% tramite la cessione a un partner, oppure mediante la quotazione a Piazza Affari.

Il Gruppo San Donato ha una notevole potenza di fuoco: sono stati 5,4 milioni i pazienti trattati nell`ultimo anno, in 54 strutture sanitarie (di cui 18 ospedali) con tre tre IRCCS (Policlinico San Donato, Ospedale San Raffaele, Ospedale Galeazzi-Sant`Ambrogio). Il Gruppo conta infatti più di 7mila medici, ha 5.566 posti letto e 18.240 collaboratori complessivi. La società ha concluso il riassetto intrapreso tre anni fa. Velca, presieduta da Angelino Alfano e con vice presidenti Kamel Ghribi e Paolo Rotelli, partecipata al 100% dalla Papiniano Spa, è diventata la holding alla quale faranno capo tutte le società operative,

Successivamente, la denominazione della holding cambierà da Velca a gruppo San Donato.

In attesa di alzare il velo sui conti del 2023, il 2022 si è chiuso con un giro d`affari consolidato di 1,88 miliardi di euro, in aumento di circa il 7% rispetto allo scorso anno (1,76 miliardi circa nel 2021).