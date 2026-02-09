Gruppo Servizi Associati (GSA): operazione di finanziamento da 190 milioni di euro

Gruppo Servizi Associati S.p.A. (GSA) ha perfezionato un’operazione di finanziamento da 190 milioni di euro destinata a sostenere i piani di sviluppo del business del Gruppo, rafforzandone il profilo finanziario attraverso il rifinanziamento del debito esistente e la messa a disposizione di nuove risorse per la crescita.

L’operazione consente a GSA di ottenere nuove disponibilità fino a 80 milioni di euro, destinate alla futura espansione del Gruppo, anche tramite potenziali operazioni di crescita per linee esterne (M&A) e investimenti. Il finanziamento prevede l’emissione di un bond da parte di GSA, interamente sottoscritto da fondi gestiti da Pemberton Asset Management.

“Questa operazione rappresenta un passaggio strategico per consolidare la capacità finanziaria del Gruppo e accompagnare i nostri piani di crescita”, dichiarano Alessandro Pedone, Founder e Vicepresidente di GSA, e l’Ing. Antonio Musacchio, Ceo di GSA. “Il rifinanziamento del debito e le nuove risorse disponibili ci consentono di affrontare con maggiore flessibilità le prossime fasi di sviluppo, rafforzando il posizionamento di GSA e cogliendo nuove opportunità di espansione”.

GSA è stata assistita nella gestione dell’operazione, in qualità di Debt Advisor, da Case Cassiopea.

