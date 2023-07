Hainan Airlines, nuova rotta fra Malpensa e Shenzen dal 20 settembre

Nuova rotta internazionale per l’aeroporto di Milano Malpensa e quello di Shenzhen in Cina, mercato che sta tornando ad essere molto importante per il nostro Paese. Hainan Airlines ha infatti in programma di aprire il nuovo collegamento dal 20 settembre ed è la terza rotta diretta operata dalla compagnia aerea per l'Italia dopo le rotte Chongqing-Roma e Shenzhen-Roma, oltre ad essere la sesta rotta diretta intercontinentale di Hainan Airlines in partenza da Shenzhen. Sea amplia così il proprio portafoglio di destinazioni intercontinentali rafforzando la ripresa in atto e il forte interesse dei grandi vettori per lo scalo milanese.

Per volo Milano Malpensa-Shenzhen, operato conun aeromobile a fusoliera larga B787-9, sono previsti tre voli di andata e ritorno a settimana dal 20 settembre, ogni lunedì, mercoledì e sabato. Il volo di andata decolla da Shenzhen alle 02.05 del mattino e arriva a Milano Malpensa alle 08.55 del mattino. Durata stimata del volo, dodici ore e cinquanta minuti.

Il volo di ritorno parte da Milano Malpensa alle 10.55 del mattino e arriva a Shenzhen alle 05 del mattino del giorno successivo per una durata stimata di dodici ore e cinque minuti (ora locale per i tutti i voli indicati, ndr).

Prezzo del biglietto di sola andata in classe economica con partenza da Milano Malpensa a partire da 580 euro (tasse escluse). Le informazioni e i prezzi dei voli sono soggetti a variazioni in relazione al momento in cui viene fatta richiesta di acquisto.

Finora, Hainan Airlines ha ripreso e aperto più di 30 rotte passeggeri di andata e ritorno internazionali e regionali in partenza da nove città tra cui Pechino, Shenzhen, Shanghai, Haikou, Chongqing, Xi'an, Changsha, Guangzhou e Taiyuan. In futuro sono previsti altri collegamenti per soddisfare le richieste del mercato.