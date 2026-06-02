La holding Agnelli vale 10 miliardi

Il patrimonio della Giovanni Agnelli Bv, holdin della famiglia Agnelli-Elkann guidata da John Elkann (in foto), vale oltre 9,8 miliardi di euro. Secondo il Corriere, il valore è stato trainato dalla decisione da parte di Exor di varare, lo scorso febbraio-marzo 2025, un riacquisto di azioni proprie da un miliardo di euro finanziato in parte con i proventi della vendita del 4% di Ferrari. La mossa ha fatto sì che la società acquistasse titoli per poi cancellarli, aumentando così il valore delle quote rimaste. La fotografia del patrimonio emerge dal documento depositato lo scorso 27 maggio ad Amsterdam, giorno nel quale l'ex accomandita della famiglia Agnelli ha ricevuto 55 milioni di dividendi da Exor. Il patrminonio netto è risultato in salita a 1,2 miliardi, contro i 757 milioni del 2024, con debiti a lungo termine che sono ormai quasi estinti.

Nella pancia della Giovanni Agnelli BV c'è la partecipazione di controllo di Exor (con il 54,9%). Quest'ultima è il veicolo nel quale sono custodite le partecipazione di aziende come Ferrari, Philips, Stellantis, Cnh, Lingotto e Juventus.

La Giovanni Agnelli è la cassaforte dei vari rami della famiglia discendenti di Giovanni Agnelli. Nella prima parte di quest'anno, emerge sempre dai documenti, la società ha acquistato uno 0,3% di azioni proprie da uno dei discendenti, per un importo complessivo di 29,4 milioni.