Host 2023, in scena l'innovazione sostenibile con oltre 1.800 espositori

L’innovazione sostenibile in tutte le sue sfaccettature torna sotto i riflettori in fieramilano a Rho dal 13 al 17 ottobre prossimi con HostMilano, la manifestazione leader mondiale per l’ospitalità professionale, il fuoricasa e il retail che conferma la leadership con 1.826 gli espositori già registrati, dei quali il 40% internazionali da 50 Paesi. Gli Usa sono tra in Paesi extraeuropei più rappresentati accanto alla tradizionale presenza di produttori europei provenienti nell’ordine da Germania, Spagna, Francia, Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito, a cui si aggiungono Turchia e Cina e naturalmente l’Italia con le sue eccellenze.

Espositori italiani e esteri che, oltre alle migliaia di operatori professionali da tutto il mondo, incontreranno buyer selezionati e profilati direttamente da Fiera Milano provenienti da 63 Paesi, in particolare da Canada, Usa, Centro-Sud America e dai Paesi del Golfo e con il grande ritorno dei Paesi asiatici. Un lavoro di individuazione e selezione, reso quest’anno ancor più incisivo grazie alla costante collaborazione con ITA/ICE Agenzia.

Edizione sempre più all’insegna dell’innovazione e della sostenilità tra Interfacce intelligenti basate sull’AI e automazione che arriva fino ai robot. Soluzioni responsabili e sostenibili, che guardano all’economia circolare. Format diversificati che rispondono all’esigenza del consumatore di fare significative esperienze, in linea con il proprio stile di vita

Una vivacità che riflette l’andamento sempre più positivo dell’ospitalità professionale, dai consumi fuori-casa, vicini a toccare nuovi record, a quelli per la produzione di macchine e tecnologia per le cucine e laboratori professionali. Una recente ricerca di Future Market Insights stima che, solo per il food service equipment, quest’anno il valore del mercato globale sfiorerà i 44 miliardi di dollari, per toccare i 76 miliardi nel 2032 grazie a un incremento medio del +5,6%.

Quanto all’Italia, secondo l’Ufficio Studi ANIMA-Assofoodtec, il food service equipment Made in Italy ha chiuso il 2022 a 4,56 miliardi di euro, +4,5%. Dati che confermano la centralità del prodotto italiano, che da solo rappresenta ben il 10% di tutto il mercato del food service equipment mondiale.

Consolidato il concetto espositivo, che unisce una panoramica completa su tutta l’ospitalità professionale con gli approfondimenti verticali nei singoli settori, in un layout in tre macroaree che valorizzano le affinità di filiera tra comparti specializzati Ristorazione Professionale-Bakery, Pizza e Pasta; Caffè-Tea, Bar-Macchine per Caffè-Vending, Gelato-Pastry; Arredo-Tecnologia e Tavola.

In particolare, i settori del mondo bar e caffè costituiscono insieme il SIC, lo storico Salone Internazionale del Caffè dove sono presenti tutte le aziende italiane ed estere della filiera, dal caffè crudo alle torrefazioni ai metodi alternativi di estrazione fino alle macchine per la trasformazione del prodotto finito in infinite varietà di soluzioni per soddisfare una clientela che sempre più guarda alla bevanda nera come ad un terroir, trasformandola da commodity a vera e propria specialità, di cui conoscere provenienza, storia e sostenibilità.

Innovazione sostenibile al centro anche di oltre 800 eventi che affrontano le esigenze del mercato passando dagli show-cooking alla formazione per architetti. Spiccano le premiazioni di Smart Label – Host Innovation Award, il riconoscimento promosso da HostMilano e Fiera Milano in partnership con POLI.design e patrocinato da ADI – Associazione per il Disegno Industriale, che quest’anno vede 157 candidature dall’Italia e dall’estero. Numerose anche le competizioni internazionali, i convegni e gli show-cooking. Di particolare rilievo Pasticceria di Lusso nel Mondo a cura di Iginio Massari, un hub della pasticceria più creativa e innovativa che ospiterà dimostrazioni, degustazioni e talk con oltre 20 tra i più importanti pastry chef della scena internazionale.

Oltre alla sostenibilità di prodotti e progetti presentati nel percorso espositivo,nell’ambito dellache, in particolare prevede iniziative per l’utilizzo di energie rinnovabili, la riduzione dei consumi di acqua ed energia e il recupero dei materiali utilizzati negli allestimenti, e l’impegno a ridurre del 50% le emissioni di gas serra entro il 2030 in linea con l’iniziativa Net Zero Carbon Event di UFI – Global Association of the Exhibition Industry.Per informazioni aggiornate: host.fieramilano.it; @HostMilano.

Tra i protagonisti già registrati nei diversi settori spiccano:

Ristorazione professionale: Ali Group, Miele, Rational, The Middleby Group, Unox e Just Eat nel mondo delivery; Bakery-Pizza-Pasta: AB Mauri, Imperia & Monferrina, Polin, Tagliavini, Waico; Caffè-Tè: Costa Coffee (gruppo Coca Cola), IMA, Julius Meinl, Kimbo, Caffè Vergnano; Bar-Macchine Caffè: Bianchi Vending, Gruppo Cimbali, Gruppo Hoshizaki Brema, La Marzocco, SEB Group (WMF Schaerer Curtis); Gelato-Pastry: Babbi, Carpigiani, ISA, Milano Dispenser (Bras e Ugolini), Pregel, Unigrà – Master Martini; Arredo-Tecnologia: Calligaris, Costa Group, Deliverect, EMU, iPratico, La Bottega dell’Albergo, Pedrali, Tecnoarredamenti; Tavola: Abert - Broggi 1818, Arcturus Group (Sambonet, Rosenthal, Paderno, Ercuis & Raynaud), Bormioli Luigi, Degrenne, Steelite.