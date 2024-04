Banca Sella e Hype down: conti correnti bloccati per migliaia di clienti

Conti correnti bloccati, impossibilità di fare acquisiti online e nei negozi fisici e lunghissime attese per parlare con un operatore: i clienti di Banca Sella e della controllata Hype da domenica 7 aprile stanno vivendo un incubo. Dopo i problemi registrati da parte di BNL, adesso tocca all'istituto di credito biellese ricevere critiche a pioggia sui social dove si moltiplicano le segnalazioni di chi non riesce ad accedere all'applicazione di home banking e di chi registra anche il sito internet bloccato. Tanti minacciano di lasciare la banca non appena la situazione tornerà alla normalità e, intanto, le comunicazioni da parte della banca sono scarne e poco soddisfacenti.

" Ci scusiamo per il disagio dovuto a rallentamenti e interruzioni nell'accesso e nell'utilizzo di alcuni servizi Hype. Stiamo lavorando per tornare alla piena operatività ", si legge nell'ultimo aggiornamento fornito da Hype tramite X. Nella pagina internet dedicata ai servizi, invece, si legge che " per via di problemi tecnici interni, l’accesso e l’utilizzo dei servizi Hype sta subendo interruzioni e rallentamenti ". Rassicurando i clienti, da parte di Hype si specifica che, per quanto " possa essere frustrante non avere il pieno controllo del proprio home banking ", i soldi custoditi all'interno dei conti correnti " sono al sicuro e noi stiamo lavorando con la massima priorità per riportare tutto alla normalità ".

Tutti i problemi, come spiega Banca Sella, sono nati da un difetto tecnico generato da " alcuni interventi di manutenzione periodica dei sistemi informatici avvenuti nel fine settimana ". Alcuni clienti che, random, riescono a visualizzare il proprio conto prima di essere nuovamente respinti fuori, segnalano di avere il saldo azzerato. Probabilmente si tratta di un problema temporaneo derivante dai sistemi malfunzionanti di Hype, ma la preoccupazione è al momento molto alta.

Da giorni i clienti segnalano la mancata ricezione degli stipendi e dei bonifici in entrata ma anche il blocco di quelli in uscita, con conseguente mancato pagamento di bollette e di bonifici periodici. Anche i prelievi sono bloccati, aumentando la frustrazione di chi si trova senza la disponibilità dei propri soldi.

Una situazione gravissima che la banca non riesce a risolvere e per la quale non vengono nemmeno fatte previsioni di risoluzione.