"Impact Marketing Award", premiate le aziende più virtuose per la comunità e l'ambiente

È stato un grande successo l'"Impact Marketing Award", tenutosi all'interno di Impact, il punto d'incontro tra innovazione e business che ha visto partecipare manager e leader aziendali visionari, uniti dall'obiettivo di generare un impatto positivo sulla comunità e sull'ambiente.

Organizzato da da Gabriele Carboni, co-fondatore di Weevo, in collaborazione con NWG Energia, ha celebrato le eccellenze del marketing sostenibile e responsabile. Nel suo discorso di apertura, Carboni, ha sottolineato l'importanza di coniugare business e sostenibilità. Ha inoltre presentato il concetto di Impact Marketing, sviluppato insieme a Philip Kotler, e lo ha definito "la Stella Polare del Marketing a Impatto", che si propone di plasmare il futuro del marketing per i prossimi 100 anni.

Lo scopo dell'evento

La manifestazione, giunta alla seconda edizione, ha avuto lo scopo di valorizzare le imprese più brillanti e virtuose, in grado di generare un impatto positivo in relazione con la comunità e l’ambiente. Questo rispecchia la visione dell'Impact Marketing, che mira a creare un cambiamento positivo nel modo in cui le aziende operano e interagiscono con il loro contesto sociale e ambientale.

La premiazione

Durante la cerimonia, Marco Fontana, direttore marketing di NWG Energia, ha premiato insieme a Gabriele Carboni di Weevo le aziende che si sono distinte per i loro progetti di marketing con impatti sociali e ambientali significativi. Tra i premiati: Gianfranco Pizzuto – CEO di Automobili Estrema; Stefania Pertusi – Vice President Global Product and Portfolio Management di Tetra Pak; Stefano Taboga – Chief Marketing Officer di Cigierre. E ancora: Marco Ruffa – Marketing & Digital Transformation Director di Pinko; Andrea Farinetti – Rappresentante di Fontanafredda; Gianni Meneghetti – General Manager di Meneghetti Spa (Fulgor Milano); Vincenzo Sessa – Business Intelligence Manager di L'Oréal Italia; Roberto Scoleri – Direttore Generale di Greenvision.

Le aziende sono state premiate con il prestigioso riconoscimento Farfalla Blu, co- sponsorizzato da NWG Energia e Weevo e dato a chi ha saputo integrare con successo sostenibilità e impatto sociale nei propri progetti di marketing. Assegnato anche un premio speciale per le PMI (piccole e medie imprese) a Manuel Tricomi, titolare di Risarcire.it

La scelta dei premiati

I vincitori sono stati selezionati da un comitato tecnico composto da esperti del settore che hanno valutato l'impatto positivo delle loro iniziative. Tra i membri : Gabriele Carboni – Cofondatore di Weevo e uno dei 5 maggiori influencer italiani nel marketing secondo Digitalic; Massimo Casullo – Presidente di NWG Energia; Carlo Canciani – Professore alla LIUC; Fabio Graziosi – Consulente strategico; Domenico Casaleno – Consulente strategico; Lucy Carletti – Coach di carriera; Amina Piciotti – Pubbliche Relazioni.

Le parole dei direttore marketing

Nel corso del suo intervento, Marco Fontana ha ribadito il ruolo cruciale che le aziende devono giocare nel promuovere pratiche sostenibili: " Il futuro delle aziende non si misura più solo in termini di profitto. Oggi più che mai, la sostenibilità e la responsabilità sociale rappresentano valori imprescindibili. Il nostro obiettivo come NWG Energia è diffondere una cultura d’impresa che favorisca la transizione energetica, ispirando altre realtà a fare lo stesso ".

Il successo delle aziende presenti, rappresentate dagli ospiti che hanno illustrato progetti innovativi, dimostra che il percorso verso un impatto positivo su comunità e ambiente non solo è possibile, ma rappresenta ormai un imperativo strategico per il futuro del business globale"

Ha poi aggiunto: "