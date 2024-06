Imprese, l'evento degli Stati Generali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Ascolta ora 00:00 00:00

Inizia oggi la due giorni (27-28 giugno) degli Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) a Palazzo Wedekind, nella splendida cornice di Piazza Colonna a Roma, per ascoltare stakeholders e le associazioni di categoria interessato dalla complessa e variegata attività: nel corso dell'evento saranno raccolte opinioni opinioni e proposte da parte di pubblici e privati soprattutto sulle tematiche che saranno trattate e riguardano quattro macro-aree di interesse.

Il programma di oggi

Nella mattinata di giovedì 27 giugno il tema trattato è quello delle " Nuove sfide dell’Unione doganale: dall’Hub europeo, all’intelligenza artificiale, ai big data ": modera Roberto Sommella e interverranno Roberto Alesse, Direttore generale Adm, il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, e il Direttore Commissione Europea, DG TAXUD Directorate A Customs, Matthias Petschke. La Sessione Giochi di giovedì pomeriggio sarà moderata da moderata da Andrea Pancani e dedicata alla " Riforma dei Giochi pubblici, tra esigenze di bilancio, tutela della salute e salvaguardia del comparto economico" : i lavori saranno introdotti dal sottosegretario per l’Economia e le finanze, Lucia Albano.

Il programma di venerdì

La mattina di venerdì 28 giugno, seconda e conclusiva giornata dei lavori, vedrà la Sessione dedicata ad accise e carburanti, moderata da Tommaso Cerno, dedicata a biocarburanti, transizione energetica e sviluppo dell’informatizzazione delle accise nella distribuzione dei carburanti. I lavori saranno introdotti da Ernesto Bianchi, Direttore investigazioni dell’Ufficio europeo antifrode (OLAF) e Giovanni Spalletta, Direttore generale Dipartimento Finanze del Mef. Venerdi pomeriggio, infine, vedrà la Sessione dedicata ad Accise-Tabacchi dedicata all’evoluzione del mercato del tabacco e ai prodotti di nuova generazione. A moderare l'evento Claudio Antonelli, i lavori saranno introdotti da Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze della Camera dei deputati.

Le parole del direttore

" Ho istituito gli Stati generali affinchè l'Agenzia possa dialogare, in modo costruttivo, con la variegata platea dei portatori di interessi che, quotidianamente, si rapportano con noi nell'ambito delle dogane, dei giochi e delle accise", ha dichiarato Roberto Alesse, direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. " L'organizzazione di questo evento ha impegnato, per quasi un anno e a ogni livello, tutte le articolazioni centrali e territoriali dell'Agenzia che, per la prima volta, hanno saputo creare tra loro una fattiva collaborazione, vale a dire un'interazione tra l'anima internazionalistica delle dogane e delle accise e lo spirito, storicamente monopolistico, dei giochi e dei tabacchi ".

Il direttore Alesse ha anche aggiunto che la convention avrà cadenza annuale così da " ascoltare e raccogliere opinioni e proposte dai rappresentanti dell'imprenditoria ma anche delle Istituzioni pubbliche e del mondo accademico, in relazione a tematiche di

rilevanza macroeconomica e di significativo interesse nel contesto nazionale e internazionale per disegnare, nel rispetto dei vincoli che la materia tributaria impone, un sistema regolatorio il più possibile condiviso".