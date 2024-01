India -Italia, si rafforzano i rapporti tra i due Paesi

L’Ambasciata indiana a Roma, in collaborazione con la Camera di commercio indiana (ICC), ha ospitato; India-Italia: orizzonti e opportunità economiche come presentazione della nuova rappresentanza della ICC in Italia. All'evento hanno partecipato esponenti del Gruppo parlamentare di amicizia India-Italia, parlamentari italiani, esponenti del mondo imprenditoriale. Tra le aziende rappresentate c'erano Ignazio Messina & C Shipping, Neos Airlines, CDP, Leonardo, Pininfarina e molti altri.

Le parole dell'ambasciatrice indiana

Dopo 98 anni, nel novembre 2023, la Corte penale internazionale ha annunciato la sua prima presenza all'estero nominando Vas Shenoy suo rappresentante principale in Italia. “ L’India e l’Italia hanno fatto grandi passi avanti dopo la pandemia ”, ha affermato l’Ambasciatrice indiana in Italia, Dott.ssa Neena Malhotra. " Oltre a un enorme aumento del commercio bilaterale, il 2023 ha visto due visite del Primo Ministro italiano Meloni in India e tre visite ministeriali in Italia da parte di alti ministri indiani, S. Jaishankar, Ministro degli Affari Esteri, Rajnath Singh, Ministro della Difesa e Piyush Goyal, Ministro del Commercio e dell'Industria sottolineando l'importanza di questo rapporto per entrambi i Paesi ”, ha dichiarato Malhotra.

“ Come ha affermato il Primo Ministro Meloni nel suo intervento a Raisina i dialoghi non si oscurano a vicenda, ma possono brillare insieme e aiutare tutti noi a navigare in queste acque agitate . -ha affermato il Presidente Senatore Terzi di Sant'Agata del Gruppo Parlamentare di Amicizia India-Italia - In questi tempi difficili in cui il Bab al Mandab e il Mar Rosso sono trascinati in un confronto che blocca l'accesso dell'Europa all'India, l'India e l'Italia sono come fari che cercano di guidare le navi verso porti amici ”.

Le tante aziende presenti

All'incontro sono intervenuti Stefano Messina, Presidente dell'Associazione Italiana Armatori ed Operatori Navali e Vice Presidente Esecutivo di Messina Shipping. Messina è la seconda generazione che continua ad investire in India perché la sua famiglia ha creduto nelle potenzialità del Paese. In rappresentanza di Pininfarina, la leggendaria azienda di design italiana, Giuseppe Bonollo, Senior Vice President Vendite e Marketing, ha discusso della crescente importanza dell'India nello scenario globale. Il Gruppo indiano Mahindra è l'azionista di maggioranza della Pininfarina e rappresenta una nuova fase indo-italiana nei 95 anni di storia dell'azienda.

“ India e Italia sono due superpotenze culturali. Nell’era degli hashtag il tag Made in Italy è garanzia di qualità ed eccellenza, il tag Made in India è una parte intrinseca dell’anima dell’India, strettamente connesso alla sua indipendenza e al suo futuro autosufficiente. Il mio ruolo, per come la vedo io, è quello di trovare un ponte per unire questi due hashtag” , ha affermato Vas Shenoy, il rappresentante capo della CPI per l’Italia recentemente nominato.

L'importanza commerciale

La presenza italiana per la Camera di Commercio indiana apre quindi un'importante e nuova fase nei rapporti commerciali bilaterali tra i due Paesi. All'incontro erano presenti anche rappresentanti di Union Camere, l'associazione nazionale delle Camere di Commercio d'Italia, nonché rappresentanti delle Camere di Commercio di Roma, Firenze e di altri enti provinciali.