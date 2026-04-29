Insurtech: viteSicure chiude in anticipo la prima tranche da 2,5 milioni del round Serie A

iteSicure, insurtech italiana attiva nel segmento vita-protezione, annuncia la chiusura anticipata della prima tranche del round Serie A per 2,5 milioni di euro, con l’obiettivo di accelerare l’esecuzione del piano di crescita.

All’operazione partecipano, oltre agli attuali soci con un follow-on, due nuovi investitori strategici: Ad4Ventures (Mediaset), Gruppo MFE e Net Insurance, compagnia assicurativa del gruppo Poste Vita.

Contestualmente, sono stati convertiti in equity SAFE per complessivi 2 milioni di euro, sottoscritti nel 2023 da CDP Venture Capital (attraverso il Fondo Rilancio), Apside (joint venture promossa da Zest e Intesa Sanpaolo), Reale Group e un network di business angel.

L’operazione arriva al termine di un esercizio che ha visto viteSicure raggiungere il break-even e un EBITDA positivo a fine 2025, confermando la sostenibilità del modello di business.

In quattro anni, la società ha costruito un portafoglio significativo nel comparto vita protezione, con indicatori economici che evidenziano un’elevata efficienza nell’utilizzo del capitale raccolto.

Le nuove risorse saranno destinate a:

rafforzare la presenza sul mercato italiano, attraverso l’ampliamento dei i canali distributivi

evolvere la piattaforma tecnologica (con focus su AI)

sviluppare nuovi prodotti

incrementare gli investimenti in marketing e brand

DICHIARAZIONI

Eleonora Del Vento, CEO e Founder di viteSicure:

«La chiusura anticipata della prima tranche riflette la solidità dei risultati raggiunti nel 2025 e la volontà di accelerare la crescita. L’ingresso di partner industriali come Ad4Ventures e Net Insurance, insieme al rafforzamento degli investitori già presenti, ci consente di entrare nella fase di scaling con una struttura più solida e con nuove leve di sviluppo commerciale e distributivo sostenute dal potenziamento della nostra piattaforma tecnologica anche attraverso AI.»

Alessandro Turra, CMO e Founder di viteSicure:

«Negli ultimi dodici mesi abbiamo migliorato in modo significativo l’efficienza delle attività di acquisizione clienti. La partnership con AD4Ventures ci permette ora di estendere questo modello su canali media ad alta scala, rafforzando ulteriormente la visibilità del brand anche al fine di agevolare lo sviluppo di partnership, essendo gli unici ad avere una piattaforma plug and play per embedded insurance in ambito vita protezione.»

viteSicure

Sul mercato dal 2020, viteSicure ha rivoluzionato l’esperienza di acquisto delle polizze vita protezione allineandola alle nuove abitudini di acquisto dei clienti.

La società si rivolge in particolare alle nuove generazioni, storicamente poco servite dal mercato tradizionale, operando sia attraverso canali diretti sia tramite soluzioni di embedded insurance sviluppate con partner non assicurativi.

Grazie a un approccio basato su tecnologia, accessibilità e sostenibilità economica, la società ha registrato negli ultimi anni una crescita significativa, confermandosi come uno degli attori più dinamici nel panorama insurtech italiano.

Con questo nuovo round di

finanziamento, viteSicure si prepara a rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento, con l’obiettivo di rendere la protezione assicurativa sempre più accessibile, trasparente e in linea con le esigenze delle nuove generazioni.