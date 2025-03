Intercos supera 1 miliardo di vendite nel 2024, oltre le stime. La spinta arriva dall’Asia

Renato Semerari

Ascolta ora 00:00 00:00

Prosegue la crescita di Intercos, l’azienda di Agrate Brianza, oggi leader mondiale della cosmetica conto terzi, che chiude il 2024 con vendite oltre le aspettative, superando la soglia di 1 miliardo di fatturato, grazie soprattutto al mercato asiatico. “In un anno che si è rivelato complesso per il nostro gruppo e più in generale per il mercato del beauty, Intercos è riuscita ancora una volta a registrare tassi di crescita significativamente superiori a quelli del settore”, ha commentato l’amministratore delegato Renato Semerari. I ricavi dell’anno sono saliti del 7,8% a 1.064,9 milioni di euro, superando la guidance fornita a inizio anno nonostante l’attacco cyber subito e andamenti di mercato del beauty meno favorevoli delle attese che hanno caratterizzato soprattutto la seconda parte dell’anno. Infatti, dopo un primo trimestre in contrazione per effetto dell’attacco informatico subito, i tre trimestri successivi sono risultati tutti in crescita a doppia cifra, con il quarto in crescita del +14,5% a 289,8 milioni (le attese del mercato erano ferme a 278 milioni).



A sostenere le vendite è stato soprattutto il mercato asiatico, e in particolare la Cina. In Asia Intercos ha evidenziato una crescita a doppia cifra (+24,3%), “in netta controtendenza rispetto all'andamento dei brand occidentali nella regione e facendo meglio dei competitor locali diretti”. Oltre alla Cina, un ulteriore contributo significativo è derivato dalla Corea del Sud, che sta acquisendo un ruolo sempre più strategico per l’azienda del beauty. Tornando al bilancio, l’Ebitda rettificato (vale a dire depurato dalle voci straordinarie) è aumentato del 4,3% rispetto all’anno prima, a 143,3 milioni nonostante l’attacco cyber subito, che ha comportato una diminuzione in termini di Ebitda di 9 milioni (-30%) nei primi tre mesi dell’anno. Tutti gli altri trimestri del 2024 hanno riportato crescite a doppia cifra, con il quarto trimestre che si è attestato a 40,1 milioni, in rialzo del 14%. L’utile netto rettificato si è attestato a 56,7 milioni, sostanzialmente in linea rispetto al 2023. Alla luce di questa performance, il gruppo della Brianza intende distribuire dividendi agli azionisti per 19 milioni, pari a circa il 39% dell’utile netto consolidato di pertinenza.



Per quanto riguarda il prossimo futuro, Intercos rimane positiva, nonostante le incertezze derivanti dalle politiche commerciali restrittive. “In un contesto in cui il mercato globale del beauty sta mostrando segnali di rallentamento – si legge nel comunicato relativo ai conti - si aggiungono anche le incertezze derivanti dalle tensioni geopolitiche, che ora si riflettono anche in rischi di guerre commerciali i cui risvolti non sono, ad oggi, ancora identificabili. Nonostante questo, Intercos rimane ottimista circa le proprie prospettive di crescita”.

Per il 2025 l’azienda prevede una crescita dei ricavi compresa tra il 5% e il 7% su base annua, sopra il mercato globale, atteso in aumento del 4%. A gennaio-febbraio 2025, gli ordini acquisiti hanno toccato un nuovo record a 144 milioni, con una solida base d'ordine a 324 milioni.