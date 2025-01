Interflora, multa di 400 mila euro dall’Antitrust: cos’è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Consegne in notevole ritardo o non rispettate secondo le modalità promesse agli acquirenti: per questo e altri motivi l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), ossia l'Antitrust, ha multato la società Interflora per la cifra di 400mila euro. L'accusa principale riguarda i tempi di consegna ma anche la diversità degli omaggi floreali richiesti rispetto a quelli ordinati e pagati oltre alle scarne indicazioni sui costi delle consegne.

La nota dell'Antitrust

Sul proprio sito web, l'Agcm spiega che Interflora S.p.A. non avrebbe osservato, violandoli, gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo. " In particolare, l’Autorità ha accertato che Interflora Italia non ha rispettato l’impegno di consegnare gli omaggi floreali in giornata o comunque con tempi certi, e ha recapitato omaggi difformi da quelli ordinati, per qualità e tipologia di fiori, da quelli scelti e pagati online dai consumatori. Nel processo di vendita online, inoltre, la società non ha fornito informazioni chiare e immediate riguardo ai costi connessi al servizio di consegna dell’omaggio floreale" .

Le violazioni

Come si legge sul provvedimento, le violazioni che sono state certificate riguardano più di un anno mezzo e comprese tra il mese di febbraio del 2023 e agosto 2024 quando sono state apportate modifiche al sito Internet sulla modalità di "consegna in giornata". Il business di Interflora può vantare numerosi fiorai affiliati lungo tutto il territorio nazionale. La Società è leader nella consegna di fiori a domicilio, in Italia e nel mondo, con oltre 58mila punti vendita in più di 150 Paesi e una rete di circa 1400 fiorai soltanto in Italia.

La contestazione dell'Antitrust riguarda sia le consegne, non rispettate, in giornata " per tutti i nostri prodotti floreali. Il tuo regalo floreale arriverà poche ore dopo il completamento dell’ordine", come era riportato sul sito di Interflora nel periodo oggetto della contestazione ma, per molti consumatori, oltre al danno degli orari non non rispettati anche la beffa, a volte, di aver visto recapitati omaggi diversi da quelli ordinati.

Per arrivare alla sua decisione, l'Antitrust ha anche condotto alcune indagini sul grado di soddisfazione dei consumatori che hanno ordinato dei prodotti con Interflora: è stato

messo in luce che un cliente su tre era insoddisfatto sulla consegna degli omaggi acquistati online, al secondo posto le lamentele per le consegne in ritardo (19% dei casi) e al terzo posto la qualità scadente (7% dei casi).