Iren, Bufo: "Per il 2025 investimenti per circa 1 miliardo"

"Anche per il 2025 siamo convinti di raggiungere la soglia del miliardo di euro di investimenti annui come facciano da circa 3 anni, con alcune variazioni relative ad eventuali operazioni straordinarie". Così l'amministratore delegato di Iren Gianluca Bufo a margine della prima edizione di InSummit, la due giorni di convegno in corso attualmente presso la sala congressi del JW Marriott all'Isola delle Rose a Venezia. Per quanto riguarda il piano industriale che Iren presenterà il prossimo 13 novembre, l'ad indica alcune linee guida di massima.
"Iren sta approcciando un mondo che accelera ogni giorno sempre di più sui grandi temi globali della digitalizzazione, dell'economia circolare, della transizione energetica - ha detto Bufo. - Stiamo ragionando come far evolvere il nostro modello di business e abbiamo in corso una riflessione su come questo possa essere fatto in maniera più efficace e aderente ai tempi. Vogliamo concentrarci sui nostri core business, su come adeguare le competenze delle nostre persone e sulle modalità di misurare il business con l'Internet of Things, con gli algoritmi digitali con l'intelligenza artificiale. Nel frattempo vogliamo farci trovare pronti a tutte le opportunità di evoluzione.
