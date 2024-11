L'Ue dà l'ok definitivo alle nozze tra Ita e Lufthansa

Ascolta ora 00:00 00:00

La Commissione europea ha approvato EasyJet Airline Company, International Airlines Group (Iag) e Air France-Klm come idonei a intervenire perché sia posto rimedio ai problemi di concorrenza sulla base degli impegni assunti da Lufthansa e dal ministero dell'economia e delle finanze italiano per poter acquisire il controllo congiunto su Ita Airways. Ora l'operazione Ita-Lufthansa può andare in porto. " Dopo MPS anche per Ita vediamo il traguardo. Siamo soddisfatti per questa nuova tappa, ora dobbiamo fare l’ultimo miglio ", ha dichiarato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. La commissione DGcomp, equiparabile all'Agcom italiana, ha dato il suo avvallo all'operazione, risolvendo uno dei nodi che avevano bloccato la chiusura.

A luglio 2024, la Commissione ha approvato l'acquisizione del controllo congiunto di ITA da parte di Lufthansa e del Mef subordinandola al pieno rispetto del pacchetto di misure correttive presentato dalla compagnia tedesca e dal ministero. Era necessario mettere a disposizione gli asset necessari per consentire a una o due compagnie aeree rivali di avviare voli non-stop tra Roma o Milano e alcuni aeroporti dell'Europa centrale. Inoltre, prima dell'ok della DGcomp, bisognava garantire che una di queste compagnie potesse accedere alla rete nazionale di ITA per offrire collegamenti indiretti fra alcuni aeroporti dell'Europa centrale e alcune città italiane diverse da Roma e Milano.

Inoltre per le rotte a lungo raggio, è stato necessario che Lufthansa e Mef stipulassero accordi con le compagnie concorrenti per migliorare la competitività sulle tratte di collegamento con il Nord America, per esempio attraverso accordi di interlining o di scambio di slot, con e frequenze maggiori di voli non stop e/o migliori connessioni per i voli one-stop su ciascuna delle rotte. Per quanto riguarda l'aeroporto di Milano Linate, i tedeschi e il Mef sono state costrette a trasferire slot di decollo e di atterraggio che erano nella loro gestione per risolvere i problemi di concorrenza.

In base agli impegni assunti, Lufthansa e il Mef potevano chiudere l'operazione solo dopo l'approvazione da parte della Commissione di soggetti idonei che apportano i rimedi per ciascuno degli impegni a corto raggio, a lungo raggio e per Milano Linate.