Ita-Lufthansa, il sabotaggio e le rotte a rischio. Giorgetti: "Qualcuno difende interessi privati"

L'Unione Eeropea mette i bastoni tra le ruote al matrimonio tra Ita e Lufhtansa dopo i dubbi espressi dal Commissario europeo per la concorrenza, Margarethe Vestager, con una lettera inviata sia all'azienda italiana che a quella tedesca. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha replicato alle obiezioni della Vestager affermando che " Il governo italiano sta facendo gli interessi dell’Italia e dell’Europa. A Bruxelles c’è qualcuno che fa gli interessi della concorrenza". L'unione, secondo la Commissione, sarebbe addirittura " incompatibile con il mercato interno". Nelle ultime ore si è fatto sentire anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha parlato di " ennesima eurofollia ".

Le obiezioni dell'Ue

Con circa 200 pagine piene di dubbi e obiezioni, la Commissione ha fatto sapere che l’accordo dei tedeschi con Ita Airways può saltare se non verranno risolti tre nodi ritenuti fondamentali da Bruxelles: il tema legato ai possibili aumenti dei prezzi, il rischio di riduzione della concorrenza e una forte presenza a Milano Linate a danno degli altri vettori. Nel dettaglio si sottolinea che la possibile unione può ridurre la concorrenza su alcune rotte di corto raggio tra l'Italia e le nazioni dell'Europa centrale, ridotta concorrenza su rotte a lungo raggio tra Italia e Stati Uniti, Canada e Giappone e, come detto, la posizione dominante dell'azienda italiana sullo scalo di Linate.

Sui collegamenti internazionali, Lufthansa e i partner hanno un presenza con voli diretti o con scali: secondo la Commissione è su queste rotte che non ci sarebbe una sufficiente concorrenza delle altre compagnie aeree. Il tempo scorre inesorabilmente e c'è soltanto un mese da oggi, entro il 26 aprile, per trovare una soluzione definitiva. Sul documento vengono messe a rischio ci sono ben 39 rotte di corto e lungo raggio.

Le tratte a rischio

Scendendo nel dettaglio sarebbero 12 a breve raggio tra Italia ed Europa Centrale: Milano-Bruxelles, Milano-Düsseldorf, Milano-Francoforte, Milano-Amburgo, Milano-Stoccarda, Milano (Malpensa)-Vienna, Roma-Bruxelles, Roma-Francoforte, Roma-Monaco, Roma-Zurigo, Roma-Amburgo e Roma-Vienna. Fanno sempre parte del breve raggio altre 14 rotte che collegano alcune grandi città del Sud Italia con l'Europa: si tratta del Bari-Francoforte, Bari-Amburgo e Bari-Monaco di Baviera; il Brindisi-Düsseldorf e Brindisi-Stoccarda; Cagliari-Monaco, Catania-Francoforte Lamezia Terme-Zurigo, Napoli-Düsseldorf, Napoli-Francoforte, Napoli-Stoccarda e Napoli-Amburgo; il Palermo-Francoforte e il Roma-Stoccarda.

Sul lungo raggio, invece, sono otto le rotte a rischio " su cui almeno una delle parti opera attualmente una connessione diretta": non viene specificato se si tratta anche di attività della United Airlines e All Nippon Airways entrambe partner di Lufthansa. Tutti i voli a rischio partono da Roma e sono i seguenti: Roma-New York, Roma-Washington, Roma-San Francisco, Roma-Chicago, Roma-Toronto, Roma-Los Angeles, Roma-Miami e Roma-Tokyo.

C'è anche un ultimo blocco che comprende cinque rotte a lungo raggio " sulle quali nessuna delle parti fornisce attualmente una connessione diretta": si tratta del Napoli-New York, Milano-San Francisco, Firenze-New York, Catania-New York e Bologna-New York.

Il tema Linate

Come abbiamo visto, Bruxelles fa obiezioni sul fatto che lo scalo di milanese di Linate " ostacolerebbe significativamente la concorrenza effettiva a causa della potenziale creazione o rafforzamento di una posizione dominante all’aeroporto di Milano Linate, con possibili preoccupazioni di esclusione riguardo alla fornitura di servizi di trasporto aereo passeggeri da e per Linate" . Secondo gli attuali numeri, Ita e Lufthansa possiederebbero il 64% degli slot oltre ai diritti per partenze e atterraggi.

La replica di Salvini

Sul tema è intervenuto anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha parlato dell'" ennesima eurofollia . Il Governo dopo anni persi vuole mettere in sicurezza migliaia di lavoratori, il diritto al volo degli italiani, l'arrivo dei turisti in Italia e Bruxelles eccepisce", commenta i rilievi sollevati dalla Commissione europea sull'acquisizione di Ita da parte di Lufthansa. "Secondo me perchè ci sono dietro interessi economici - ha aggiunto a margine dell'inaugurazione del nuovo 'Rondò autostradale A4ì di Bergamo -. Se Bruxelles ostacolerà o proverà a far saltare l'accordo tra Ita e Lufthansa farà un danno per i lavoratori, per l'Italia, per l'Europa. Non mi stupirebbe che questa sciagurata Commissione finisse questi cinque anni con un altro atto privo di senso - ha concluso -.

Noi comunque andiamo avanti perchè siamo convinti della bontà dell'operazione"