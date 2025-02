Ita sarà in utile nel 2025

Nel 2024, Ita Airways ha registrato ricavi passeggeri per 2,7 miliardi di euro, segnando un incremento del 26% rispetto all'anno precedente. Il numero di passeggeri ha raggiunto i 18 milioni, con un aumento del 20%, e il load factor medio è cresciuto di 2,7 punti percentuali, attestandosi all'81%. Questi dati evidenziano una solida crescita della compagnia, supportata dall'espansione delle operazioni e dal miglioramento dell'efficienza operativa.

È quanto ha dichiarato il presidente della compagnia, Sandro Pappalardo, nel corso di una conferenza stampa a Fiumicino insieme all’ad Jörg Eberhart e al Ceo di Lufthansa Carsten Schloter, convocata per illustrare l’ingresso del vettore italiano nel gruppo tedesco. “Siamo fiduciosi che Ita Airways realizzerà un utile già quest’anno. In generale, siamo convinti che oggi, con l’inizio dell’integrazione di Ita Airways nel gruppo Lufthansa, inizia una storia di successo congiunto per i clienti, i dipendenti e gli azionisti» di entrambe le società, ha dichiarato Schloter.

La salita di Lufthansa, che attualmente detiene il 41% di Ita (avendo sottoscritto un aumento riservato da 325 milioni), al 100% «molto probabilmente non avverrà quest’anno, ma la tendenza è quella a farlo il prima possibile», ha precisato Eberhart. «L’anno prossimo ci sarà l’opportunità di decidere su questo», ha aggiunto, sottolineando che la scelta «dipende dalla situazione economica, sia di Lufthansa che di Ita».

Investimenti, assunzioni e futuro della flotta, verso un nuovo piano

Per il 2025, Ita Airways prevede un rinnovamento della flotta con l'arrivo di nuovi aeromobili che sostituiranno quelli più datati, mantenendo stabile il numero complessivo a 99 unità. Eventuali nuovi acquisti verranno valutati nel 2026, ha spiegato Eberhart.

Parallelamente, la crescita dei passeggeri presso l'aeroporto di Fiumicino ha superato le previsioni iniziali, portando Aeroporti di Roma ad anticipare alcuni investimenti per garantire la scalabilità dell'infrastruttura e supportare l'espansione di Ita Airways come hub carrier.

Ita Airways ha ribadito il proprio impegno verso i dipendenti e i sindacati, sottolineando che i posti di lavoro saranno garantiti e che eventuali nuove assunzioni dipenderanno dalla crescita della flotta, dunque il discorso è rinviato al 2026. Il dialogo con i sindacati è stato definito costruttivo, con l'obiettivo di migliorare progressivamente le condizioni contrattuali nel rispetto delle possibilità economiche della compagnia.

«Stiamo lavorando su business plan e budget e sul bilancio dell’anno scorso, quindi c’è abbastanza lavoro. Adesso ci sarà da fare il piano che prevedrà, dopo un anno di consolidamento nel ’25, una crescita nel ’26 e ’27 soprattutto sul lungo raggio, con opportunità per nuova occupazione», ha evidenziato Eberhart ribadendo che «questo anno sarà di consolidamento, non sono previste assunzioni numerose, qualcosa ci sarà» legato alla sostituzione dei pensionamenti «ma saranno numeri abbasta bassi, mentre dal ’26 ’27 e ’28 aspettiamo nuovi assunti». «Il bacino dell’ex Alitalia + ricco di professionalità e verranno presi in considerazione i dipendenti dell’ex Alitalia in cassa integrazione», ha aggiunto.

L’orientamento, quindi, è massimizzare le sinergie nell’anno in corso per dispiegare gli investimenti veri e propri dal prossimo. Per il 2025 Ita Airways conta che sia «sperabilmente raggiungibile» un utile che «ci dà coraggio per gli anni prossimi per una crescita come prevista nel piano», ha rimarcato Eberhart evidenziando che il gruppo punta a «un break even sostenibile: non solo dovuto al Giubileo e al prezzo del carburante basso, ma operativo in cui si vede che lo stato dell’azienda è sano in modo sostenibile».

Addio SkyTeam, benvenuta Star Alliance

Ita Airways ha ufficializzato la sua uscita dall'alleanza SkyTeam, un processo che si concluderà il 30 aprile 2025. Durante la fase di transizione, la compagnia continuerà a collaborare con alcune compagnie dell'alleanza attraverso accordi bilaterali. Contestualmente, inizierà l'iter per l'ingresso in Star Alliance, la più grande alleanza globale del settore aereo, con un completamento previsto per l'inizio del 2026.

Le sinergie per i passeggeri

Uno degli annunci più rilevanti riguarda la nuova partnership tra il programma fedeltà di Ita Airways, Volare, e Miles & More del Gruppo Lufthansa. Questa collaborazione consentirà ai 2,7 milioni di soci Volare di accumulare e utilizzare punti sui voli Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines, e viceversa per i 36 milioni di membri di Miles & More.

A partire dal 30 marzo 2025, con l'inizio della stagione estiva, entreranno in vigore ulteriori benefici per i passeggeri:

- Accesso Lounge: Ita Airways garantirà ai propri passeggeri l'accesso a circa 130 lounge del gruppo Lufthansa, e viceversa.

- Terminal ottimizzati: Ita Airways sposterà le operazioni nei terminal Lufthansa a Francoforte e Monaco, riducendo i tempi di trasferimento.

- Codesharing: Saranno avviati accordi di codeshare che permetteranno ai passeggeri di combinare voli di entrambe le compagnie, accedendo a un network globale con circa 250 destinazioni.

- Connessioni armonizzate: Gli orari dei voli tra gli

hub di Lufthansa (Francoforte, Monaco, Zurigo, Vienna, Bruxelles) e gli aeroporti di riferimento di Ita Airways (Roma Fiumicino e Milano Linate) saranno meglio distribuiti per offrire connessioni più rapide e flessibili.