Ita vola in utile, privatizzazione carta vincente

La crisi energetica su scala globale sta avendo un notevole impatto nel mercato del traffico aereo. E questa sopraggiunta situazione ad alto coefficiente di complessità ha offuscato una bella notizia: il primo risultato netto positivo di ITA Airways dal giorno della sua nascita (209 milioni di euro). La notizia merita una riflessione sul significato che esprime il dato numerico. Stiamo parlando di una realtà nata sulle ceneri di Alitalia, la nostra compagnia di bandiera che da quel dì ha prodotto, di anno in anno, perdite sempre più consistenti ed enormi esborsi dello Stato, cioè del cittadini/contribuenti, per tentare di tenere in piedi quel che stava sprofondando tra sprechi ed errori strategici. Oggi ITA Airways vive la fase di privatizzazione sotto il controllo di Lufthansa. I risultati confortanti dimostrano come sia una pratica virtuosa quella di privatizzare aziende pubbliche in condizioni fortemente precarie e bocciate dai mercati di riferimento. Ovviamente attraverso un'operazione definita con partner credibili. E Lufthansa ha i fondamentali per garantire una felice conclusione del processo in corso. Il gruppo tedesco detiene il 41% della società e dovrebbe salire al 90% entro fine giugno. In anticipo rispetto ai tempi indicati che parlavano del 2027. Ci sono le condizioni perché le cose vadano nella direzione auspicata tra le parti. Il fatto che la compagnia abbia contribuito a far decollare il business intercontinentale dell'hub Roma Fiumicino è motivo di soddisfazione per l'Italia e per i vertici di Lufthansa impegnati a incrementare le rotte verso le mete a maggior appeal.

Certo, la crisi del carburante potrebbe frenare le previsioni di crescita. Ma questo imprevisto non mette in ombra la bontà della privatizzazione in corso.

Morale: quando le privatizzazioni sono realizzate con giudizio e compiute per intero migliorano l'efficienza di un'azienda, rappresentano un fattore di stimolo concorrenziale, ne orientano il profitto e gli investimenti in innovazione ma, soprattutto, tengono al riparo l'impresa dalle mire invasive della politica. Cioè dello Stato.

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