Italgas-2iRete, c'è l'ok Antitrust. Pronto l'aumento da un miliardo

L'ok dell'Antitrust è arrivato. Ora Italgas potrà procedere con l'acquisizione di 2iRete Gas annunciata lo scorso 5 ottobre, che si perfezionerà secondo il gruppo entro la fine di marzo. Il valore dell'operazione è di 5,3 miliardi, di cui 2,06 in contanti e 3,24 a titolo di indebitamento finanziario netto e altre passività nette al 31 dicembre del 2023. Italgas, intanto, ha convocato per il 10 aprile l'assemblea. Tra i vari argomenti all'ordine del giorno c'è la proposta di aumento di capitale socialeda 1,02 miliardi per finanziare l'operazione. Dal primo aprile il nuovo gruppo risultante dall'integrazione tra Italgas e 2iRete gas sarà un «campione europeo». Come aveva spiegato l'ad Paolo Gallo (in foto), «quella di 2iRete Gas è la seconda rete in Italia, che ci fa passare da 8 a 13 milioni di clienti, diventando il principale distributore europeo davanti agli operatori francesi e inglesi».

Ora l'obiettivo è realizzare gli investimenti per 15,6 miliardi previsti nel Piano Strategico 2024-2030 del gruppo, che sarà aggiornato in ottobre. Per dare il proprio via libera l'Agcm ha chiesto la cessione di circa 600mila contatori (Pdr) in 35 ambiti territoriali entro la fine di ottobre attraverso gare ad hoc.