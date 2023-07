Italia in manifattura: quanto è importante l’industria - LIVE

L'Italia è la seconda manifattura d'Europa. Un ruolo che si è conquistata con tanta innovazione e molta voglia imprenditoriale, spesso anche combattendo contro l'endemica e asfissiante burocrazia nostrana. Un risultato che però non permette di cullarci sugli allori. "Sebbene stiamo crescendo più degli altri Paesi europei, dovrebbe innanzitutto preoccuparci la riduzione della produzione industriale - spiegava Nicola Porro in un'intervista al Giornale - Siccome il nostro è un Paese industriale, questo è il primo segnale da tenere d'occhio. Dobbiamo stare attenti a non farci fagocitare".

Guarda qui sotto la diretta live dalla Ripartenza 2023



Nella seconda giornata della Ripartenza 2023, la kermesse ideata dal conduttore di Quarta Repubblica, si discute anche di impresa. O meglio di industria. Perché le capacità italiane in questi anni di "transizione ecologica" rischiano di essere messe in seria difficoltà. Pensiamo al settore dell'automotive, che si trova di fronte alla sfida di decarbonizzare la mobilità senza però cedere del tutto il mercato dell'auto alla Cina o agli Stati Uniti, che per tecnologia e risorse minerarie sono molto più avanti a noi. E pensiamo alla sfida globale, alle fabbriche, alle difficoltà nella gestione della logistica. I dati di quest'anno, pur premiando l'Italia in termini di Pil, non sono altrettando positivi sul lato della produzione industriale. Al netto del comparto farmaceutico, infatti, ad aprile l'Istat ha certificato un calo mensile dell'1.9%, il quarto dato negativo da inizio anno, rosso che peggiora al -2,1% se si considera solo la manifattura. Su base annua la riduzione della produzione industriale è al -7,2%.

Di tutto questo discute Nicola Porro con una platea ricca di ospiti. Sul palco del teatro Petruzzelli ci sono Marco Bonometti, Presidente e Amministratore Delegato Officine Meccaniche Rezzatesi; Mario Rossetti, Amministratore Delegato e Direttore Generale Open Fiber; Pietro Labriola, Amministratore Delegato e Direttore Generale Tim; e Diego Cattoni, AD Brennero Spa.

Clicca qui per conoscere tutta la programmazione della Ripartenza 2023.