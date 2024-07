Jp Morgan incorona MfE. Pier Silvio Berlusconi: "Lavoriamo al primo vero broadcaster europeo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il progetto Media for Europe piace e l’apprezzamento mostrato dalla più grande banca d'affari del mondo, Jp Morgan, che ha alzato il rating nell'immediato, senza escludere ulteriori incrementi, ha fatto volare in Borsa i titoli. La scelta di Jp Morgan si basa sulle prospettive di crescita del progetto nel mercato pubblicitario, con grande soddisfazione di Pier Silvio Berlusconi, che da anni lavora al suo sviluppo. " Abbiamo già fatto molto, abbiamo poco fa consolidato la nostra televisione spagnola, siamo cresciuti al 30% del primo gruppo televisivo in Germania. Diciamo che l'augurio, la speranza, il progetto a cui lavoriamo è quello di creare il primo vero broadcaster europeo che abbia un'impronta tale sul pubblico da poter competere con i giganti, con le multinazionali del web e di internet ", ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi in un'intervista rilasciata al Tg5.

" La nostra televisione è diventata anche digitale, i prodotti che facciamo oggi girano benissimo su tutti i device. Contattiamo ogni settimana 95 milioni di persone ", ha proseguito l'amministratore delegato di Media for Europe, sottolineando che sono contatti lordi " perché è un numero più grande della popolazione italiana, ma siamo gli unici, anche in questo caso, più dei mostri delle multinazionali del web ". MfE guarda al futuro, intende costruire un progetto solido e di ampio respiro per affrontare qualunque sfida che un settore in così rapida evoluzione può portare nei prossimi anni. " Abbiamo celebrato con centinaia, migliaia di nostri clienti pubblicitari la nascita di MfE- Media for Europe Advertising, cioè una nuova concessionaria internazionale e questo segna una voglia di ulteriore crescita e di sviluppo di Mediaset nel territorio europeo ", ha spiegato Berlusconi, sottolineando che la forza del progetto è riuscire a tenere in qualche modo legati il futuro e il passato.

" Non solo stiamo riuscendo a lavorare al meglio con tutte le nuove tecnologie, ma abbiamo con molti clienti un rapporto storico, un rapporto che insieme a loro chiamiamo di partnership.

Non ci sono innovazioni e tecnologie che tengono. Il rapporto umano, la stima e la fiducia sono un valore unico oggi più che mai

Siamo cresciuti insieme", ha proseguito, sottolineando come questo sia un valore inestimabile per un progetto di questo tipo. "", ha concluso.