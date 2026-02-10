Leggi il settimanale
L’avvocato Sergio Di Nola eletto Presidente di AIECC – Associazione Italiana Esperti Composizione Crisi

Alla guida dell’Associazione Italiana Esperti Composizione Crisi, l’avvocato Sergio Di Nola punta su mediazione, gestione anticipata delle difficoltà e definizione di standard condivisi per rafforzare la prevenzione e la continuità aziendale

L’avvocato Sergio Di Nola, socio fondatore dello studio legale CDRA, è stato eletto Presidente di AIECC – Associazione Italiana Esperti Composizione Crisi.

L’avvocato Di Nola vanta una lunga e riconosciuta esperienza nella gestione delle crisi d’impresa, nella ristrutturazione del debito e nei percorsi di risanamento, affiancando imprese, organi societari e stakeholder finanziari nelle fasi di tensione e discontinuità, con un approccio orientato alla tutela del valore e alla continuità aziendale.

AIECC continua a promuovere una cultura della mediazione tra professionisti e imprenditori, valorizzando la gestione negoziata e anticipata della crisi come leva di prevenzione e di responsabilizzazione -ha dichiarato il neo Presidente Di Nola-.

Tra gli obiettivi dell’Associazione rimangono prioritari favorire il confronto tra operatori, definire standard operativi e individuare best practice a supporto degli esperti impegnati nei percorsi di composizione della crisi.

