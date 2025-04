L'americana Niaf: "Un propulsore di sviluppo sostenibile"

Ascolta ora 00:00 00:00

Premiato per la sua capacità di imprimere una svolta sostanziale allo sviluppo sostenibile degli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, favorendo la ripresa post-pandemica e la crescita economica del settore del trasporto aereo in Italia. Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma (AdR) e vice presidente di Unindustria per le infrastrutture per la crescita, è stato insignito del prestigioso riconoscimento «Dea Roma Award Special Achievement in Infrastructure and Economic Growth» da parte della National Italian American Foundation (Niaf), l'organizzazione che rappresenta gli oltre 18 milioni di cittadini italoamericani che vivono negli Stati Uniti. La premiazione è avvenuta ieri sera a New York in occasione del gala annuale dell'associazione, alla presenza di numerosi rappresentanti e stakeholder istituzionali, tra cui Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio (premiata come Regione d'Onore del 2025), e l'Ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia. Sotto la guida dello stesso Troncone, Aeroporti di Roma ha accelerato negli ultimi anni gli investimenti nelle proprie infrastrutture e lanciato numerosi progetti di trasformazione digitale, innovazione, transizione ecologica e potenziamento della connettività internazionale per unire sempre più la Città Eterna al mondo.

L'hub di Fiumicino, è stato confermato nei giorni scorsi come uno degli unici 12 aeroporti al mondo a 5 stelle-Skytrax ed è entrato all'ottavo posto nella top ten degli scali a livello globale della stessa agenzia di rating aeroportuale. La National Italian American Foundation ha così riconosciuto questi traguardi, non solo alla luce del record di quasi 50 milioni di passeggeri transitati a Roma Fiumicino nel 2024 ma anche in vista di una nuova stagione pronta a registrare grandi numeri. Lo scalo della capitale d'Italia si prepara infatti a un'ulteriore fase di crescita grazie anche al Giubileo, sulla spinta del quale è previsto un incremento dei voli verso l'Europa. Ringraziando per il Dea Roma Award, Troncone ha inoltre sottolineato come, nel corso della stagione estiva 2025, l'espansione avverrà verso il mercato del Nord America, le cui destinazioni raggiungibili dal «Leonardo da Vinci» saliranno a 20: un traguardo senza precedenti per l'aeroporto gestito da AdR. Dalla prossima estate saranno infatti avviate due nuove destinazioni di Delta verso Minneapolis e di United Airlines verso Denver, oltre l'apertura di Norse su Los Angeles e di American Airlines su Miami, le quali andranno ad accrescere ulteriormente l'accessibilità aerea di Roma quale principale gateway dei voli intercontinentali verso l'Italia.

Le conseguenti opportunità di sviluppo per la connettività del Paese sono quindi molto rilevanti, anche a seguito del closing di Lufthansa in Ita Airways, che investirà sul «Leonardo da Vinci» puntando sulle rotte verso il Centro/Sud America e verso l'Africa. Gli effetti di queste novità sono già tangibili: nei primi tre mesi del 2025 (dal 1° gennaio al 31 marzo), il traffico totale ha infatti registrato una crescita di circa il 10 percento.